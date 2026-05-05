Ir al contenido
_
_
_
_
Elecciones Andalucía
Extrema derecha

Los obispos andaluces critican la “polarización” política en plena confrontación con Vox y defienden “la acogida del inmigrante”

Los prelados piden a los ciudadanos votar “con responsabilidad” en las elecciones autonómicas y a los políticos católicos respetar la dignidad de todas las personas

Los obispos andaluces, tras la asamblea celebrada el lunes en Córdoba.ODISUR (ODISUR)
Julio NúñezMarién Kadner
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Los obispos andaluces han pedido a los ciudadanos llamados a las urnas el próximo 17 de mayo que ejerzan su voto “con responsabilidad” y han reivindicado que “la acogida al inmigrante” es una “exigencia del respeto a la dignidad de toda persona humana”. El mensaje llega en un momento de alta confrontación entre los prelados y la extrema derecha por sus diferencias de criterio sobre el principio de prioridad nacional, defendido a ultranza por Vox y asumido por el PP, y la regularización de inmigrantes, respaldada por la Conferencia Episcopal. El partido de Santiago Abascal, que en las pasadas elecciones andaluzas fue defendido por el anterior obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha iniciado una guerra abierta contra “algunos obispos” por apoyar la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

En la asamblea, celebrada el lunes en Córdoba y que reúne a 10 diócesis andaluzas y la de Ceuta, los prelados han reclamado también a los políticos católicos que respeten los principios morales de la Iglesia: “La fe no es una ideología y no se identifica plenamente con ningún proyecto político concreto. Por eso, consideramos que es preciso discernir entre las distintas alternativas con fidelidad a la comunión eclesial”. Para destacar después que, entre los fundamentos católicos que deben ser respetados, se encuentran “la defensa de la dignidad de toda persona” y “la acogida del inmigrante”.

Estas palabras casan con las preocupaciones que el papa León XIV le trasladó a la cúpula de la Conferencia Episcopal Española el pasado noviembre sobre el auge de la extrema derecha y su intento de aprovecharse del voto católico. El pontífice alertó del objetivo de los ultras de “instrumentalizar” la Iglesia. “El Papa ve que la ultraderecha utiliza a los creyentes para sus fines”, reveló un prelado a EL PAÍS. No obstante, León XIV no concretó a qué partidos o grupos se refería. “Pedimos a los políticos que no se instrumentalicen aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos”, han expresado en este sentido los prelados andaluces en el reciente comunicado.

Hace una semana, tras la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el secretario de los obispos, César García Magán, afirmó que la Iglesia rechaza la “prioridad nacional” del PP y Vox y criticó que el fin de esta medida es buscar “una polarización”. El líder del partido ultra contraatacó con dureza: “Este personaje [Magán] nunca se atreve a criticar al Gobierno mafioso. Porque el Gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria”, escribió en redes sociales.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de algodón para hombre. Disponibles en diferentes tallas. COMPRA POR 29,99€
escaparate
Pack de dos luces de armario con sensor de movimiento y diferentes iluminaciones. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Organizador de zapatos compacto con capacidad hasta 12 pares. COMPRA POR 19,98€
escaparate
Porta embutidos apilable apto para congelador y microondas. COMPRA POR 4€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_