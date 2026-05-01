Vox llevará al Supremo la regularización de inmigrantes, que asocia a una “invasión” e “islamización” de la sociedad

El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada a un mitin político de cara a las elecciones en Andalucía, celebrado este viernes en la Alameda de Jaén, este viernes.

El líder de la formación de extrema derecha y el candidato andaluz convierten la “prioridad nacional” en el eje de la campaña electoral

Vox ha anunciado este viernes en un acto de campaña en Jaén que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Un proceso que, en palabras del líder nacional de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española.

Abascal ha avanzado durante un mitin celebrado en Jaén que la “batalla jurídica” contra la regularización de migrantes la está ultimando el gabinete jurídico de Jorge Buxadé, actual jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo. “No puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega”, ha enfatizado Abascal, antes de referirse a la “prioridad nacional”, que ha sido el eje principal de su intervención ante unas 500 personas en el parque de La Alameda de Jaén.

Abascal ha arremetido contra el acuerdo comercial de Mercosur que entra hoy en vigor por ser “una sentencia de muerte para el sector primario”, al tiempo que ha cargado contra el “fanatismo climático” contra la instalación masiva de placas solares arrancando olivos en varias comarcas andaluzas, varias de ellas de Jaén.

“Lo peor de Pedro Sánchez está por venir, pero peor aún es dar por derrotado a Sánchez “, ha proclamado Abascal, que ha pedido huir de los pronósticos de las encuestas y sondeos electorales.

Abascal ha empezado su intervención censurando la “peineta” y las “zancadillas” de las instituciones oficiales por haber impedido la manifestación del sindicato Solidaridad convocada para hoy en Jaén con motivo del Primero de Mayo. Ha sido la Junta Electoral Provincial la que ha desautorizado esta marcha al argumentar que el acto lo que hacía era “encubrir” a Vox.

En el acto también ha intervenido el candidato de Vox a la presidenta de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que se ha referido a la candidata socialista, María Jesús Montero, como “el último gran insulto de Sánchez a Andalucía”. “Esta es la que ha pagado los chantajes a Puigdemont o a los terroristas”, ha indicado.

Gavira ha reiterado la máxima de Vox de que “los españoles, primero” ante un proceso de “regularización masiva de migrantes que acabaremos pagando los andaluces”.

Gavira se ha referido implícitamente a Juanma Moreno: “Esto no va de tener un presidente simpático, que caiga mejor o peor, de lo que va es que tengamos un gobierno en Andalucía que garantice la prioridad nacional y que los españoles vamos a ir los primeros siempre”. Y, en esta línea, ha señalado: “No queremos moderación, la moderación no se come, no soluciona Juan Manuel Moreno los problemas del empleo y de los servicios públicos que tenemos en Andalucía. Queremos un gobierno que diga bien alto que los españoles los primeros”

Gavira ha reiterado la máxima de Vox de que “los españoles, primero” ante un proceso de “regularización masiva de migrantes” que, ha dicho, “acabaremos pagando los andaluces”.

“Los andaluces tenemos unas listas de espera y unas cifras de paro interminables, pero eso no es hablar mal de Andalucía, eso es hablar mal de los políticos que hemos tenido en Andalucía en los últimos 40 años, el PP ahora y el PSOE antes”.

“Tenemos una oportunidad histórica en Andalucía para unirnos a esa ola de sentido común que están teniendo en Extremadura, Aragón y que vamos a tener también en Castilla y León”, ha proclamado Gavira. En su opinión, “frente a los que nos están empobreciendo y sustituyendo a los nacionales por los de fuera, no caben medias tintas, no podemos ponernos de perfil contra la mafia de Sánchez”.