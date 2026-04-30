Vox invoca la “prioridad nacional” pactada con el PP en otras comunidades para socavar la mayoría de Moreno en Andalucía

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía y cabeza de lista por Cádiz al Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, atiende a los medios de comunicación antes del acto público de apertura de campaña este jueves en Cádiz.

Vox dice afrontar la campaña electoral del 17-M con el objetivo de “ganar” las elecciones andaluzas. Es un objetivo poco realista a juzgar por las encuestas, sobre todo en comparación con otro más probable: reeditar en Andalucía los precedentes de pactos con el PP en Extremadura y Aragón —a la espera de lo que ocurra en Castilla y León—. El candidato de los ultras a presidir la Junta, Manuel Gavira, ha echado mano del martinete que la formación ultra ha hecho firmar a los populares en esas comunidades para entrar en los Gobiernos. En Mérida, Zaragoza y Sevilla el lema “prioridad nacional” sirve por igual a los de Santiago Abascal para marcar terreno electoral. “Nosotros salimos a las elecciones a ganarlas y a trasladar un mensaje de prioridad nacional, de sentido común y de cambio de rumbo en las políticas que hay en Andalucía”, ha asegurado este jueves Gavira a las puertas del Parlamento autónomo, en Sevilla.

Su partido, sí, puede ser determinante en la gobernabilidad de la comunidad autónoma más poblada de España, aunque eso dependerá de si la actual mayoría absoluta del PP de José Manuel Moreno Bonilla sale mal parada de la cita del 17 de mayo, un horizonte que hasta ahora han descartado la mayoría de los sondeos. “El 17 de mayo, los andaluces lo que nos jugamos no es quién es más simpático o quién cae mejor”, ha asegurado el candidato Gavira, vieja guardia de Vox, un partido al que pertenece desde 2014, solo un año después de su fundación.

“Otros partidos tienen miedo a las dos palabras: prioridad nacional”, ha insistido desde Cádiz el portavoz parlamentario, nacido en la ciudad andaluza hace 59 años, que se estrena como cabeza de cartel de su partido —como así ocurre con las del resto de grandes partidos, salvo el PP— tras las salidas abruptas de sus predecesores Francisco Serrano y Macarena Olona.

“Nos jugamos recuperar la seguridad y la prosperidad en nuestros barrios y acabar con esta política de puertas abiertas que colapsa los servicios públicos y que genera miedo, intranquilidad e inseguridad en nuestros barrios y en nuestros pueblos”, ha afirmando Gavira en el acto simbólico de inicio de campaña, rodeado de rojigualdas y banderas de Vox, pero ninguna insignia andaluza. Por la mañana, desde Sevilla, instó a votar un Ejecutivo que “ponga primero la prioridad nacional, un Gobierno valiente y un Gobierno que diga basta a la inmigración masiva que estamos sufriendo”. La formación de Abascal cuenta ahora con 14 de los 109 diputados de la Cámara andaluza, y ya ejerció de apoyo fundamental para investir y dejar gobernar a Moreno Bonilla durante su primera legislatura, en 2018.

Apunta, pues, que la melodía habitual de los de Vox seguirá siendo la crítica a los migrantes, y que la harán sonar los días que restan hasta el 17 de mayo a pesar de que las competencias en el control de migración recaen fuera del ámbito andaluz. “El único sentido común que conocen los andaluces es el que pone Vox encima de la mesa. El que cometa delitos tiene que ser deportado; el que entra ilegalmente, repatriado; y el que venga a vivir del esfuerzo y del trabajo de todos los andaluces, reintegrado”, ha recalcado Gavira, que este miércoles advirtió a un Moreno que no deja de llamar al “voto útil” al PP de la condición que Vox le impondrá para apoyarlo en la investidura, si al final no pudiera gobernar en solitario. “Si Moreno no logra la mayoría suficiente, y nosotros peleamos porque Andalucía cambie de rumbo, que Andalucía ponga primero a los andaluces: esa es nuestra principal preocupación”. Gavira entró como diputado en el Parlamento en 2018 y ya desde la portavocía de su grupo en la Cámara ha endurecido el discurso de su partido contra el PP, al que achaca a menudo hacer seguidismo de las políticas del PSOE, que estuvo durante décadas en el poder.

Gavira ha atendido a los medios en Sevilla por la mañana y a primera hora de la noche en su Cádiz natal, pero se ha reservado para este viernes el gran acto de arranque de campaña, en Jaén y con Santiago Abascal, el gran valedor de un candidato perfectamente alineado con el presidente de su partido, que lo definió así el 9 de abril en un acto en Málaga: “Manolo Gavira, al que yo le dejaría las llaves de mi casa, las llaves de mi coche también y al que dejaría cuidar a mis hijos por que es un tipo leal, valioso y alguien que en los momentos difíciles ha sido siempre disciplinado y ha estado sin rechistar apoyando todas las decisiones”.