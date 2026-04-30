Moreno y Feijóo entran en la batalla sanitaria por la huelga médicos pese a que las listas de espera vienen de atrás en Andalucía

Este miércoles, durante la última sesión de control, cuando Alberto Núñez Feijóo tenía en frente a Pedro Sánchez en el único momento de la semana en que puede confrontarle, el líder del PP puso el foco en la huelga de médicos. Feijóo y el presidente no volverán a tener otro cara a cara en el Congreso hasta después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El presidente de la Junta y también Génova han entrado en la batalla sanitaria contra el PSOE por los paros de los facultativos, que han engordado las listas de espera en algunos puntos, imputando los retrasos al Ministerio. Pero el problema en Andalucía viene de atrás.

Las listas de espera, junto con el colapso de la atención primaria, son dos de las asignaturas pendientes que Moreno lleva arrastrando desde que accedió a la presidencia de la Junta hace poco más de siete años. En este tiempo, pese a la aplicación de planes de choque millonarios que incluyen contratos a dedo con la sanidad privada para derivar pacientes, apenas se ha notado una reducción del número de pacientes que esperan a ser operados o ser atendidos por un especialista y la comunidad sigue estando a la cabeza en cuanto a tiempo de espera para entrar en quirófano o tener cita con un profesional específico.

El dirigente popular es consciente de que todos sus rivales políticos iban a centrar la campaña en atacar su gestión en materia sanitaria. Las demoras en las listas de espera, desbordadas desde 2024, cuando después de un año sin hacer públicos los datos, se constató que más de 1,5 millones de andaluces aguardaban para ser operados o atendidos por un especialista, han sido la principal crítica de las manifestaciones multitudinarias que Marea Blanca lleva convocando desde noviembre de 2022. Ninguno de los planes de choque ha funcionado en estos años y tampoco la inversión millonaria en sanidad, 16.000 millones de euros presupuestados en este ejercicio, ha servido para atajar un problema que se traduce en un deterioro de la calidad asistencial y en el desencanto de los pacientes, que son los que peor valoran la sanidad pública de todo el país. En todo este tiempo no ha habido huelga de médicos y aunque se ha recortado mínimamente en número de pacientes, los tiempos de espera siguen muy por encima de la media nacional.

Los últimos datos correspondientes a diciembre de 2025 publicados por el Ministerio de Sanidad indican que más de un millón de andaluces (el 12% de la población total de la comunidad) está en una lista de espera (852.889 para ver a un especialista y 199.950, para entrar al quirófano), tres veces más que la media nacional en ambos casos. También los habitantes de este territorio son los que más tiempo tardan en ser operados de toda España, casi seis meses (173 días), y los cuartos, por detrás de Canarias, Navarra y Aragón, que más tienen que esperar para ser atendidos por un especialista, cuatro meses y medio (136 días). En ambos casos los plazos son mayores que hace seis meses (13 y 9 días).

A estos problemas se sumó en octubre pasado la crisis de los cribados tras detectarse graves retrasos en el diagnóstico de estos procesos que han afectado a 2.317 mujeres en Andalucía. Esa ha sido la principal china en el zapato de los dos mandatos de Moreno, a quien todas las encuestas dan la victoria, pero con la duda de la mayoría absoluta el próximo 15-M. Con esas carta sobre la mesa, la candidata del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, centra buena parte de su mensaje electoral en arremeter contra el barón andaluz por la gestión sanitaria, acusándole de privatizar los servicios mientras se eternizan las listas de espera.

Pero Moreno, en lugar de pasar por alto la cuestión sanitaria, ha decidido contratacar a Montero y al resto de oponentes políticos aprovechando la huelga de médicos contra la ministra de Sanidad, Mónica García. Así, durante la presentación del programa electoral, el lunes en Antequera (Málaga), el candidato popular puso números a los actos médicos que se habían dejado de realizar en la comunidad en estos meses, 770.000, y coste económico a las arcas andaluzas: 100 millones de euros. También recriminó que los ciudadanos iban a responsabilizar a los gobiernos autonómicos de un problema, el estatuto de los profesionales sanitarios, que es de competencia del Gobierno central. “Desde aquí le insto de manera inmediata a que se siente, negocie y acabe con esta situación que tanto daño le hace a nuestro sistema sanitario y por el que después nosotros tenemos que dar la cara porque los ciudadanos evidentemente no están para saber de quién es la responsabilidad. Pero si hay una responsabilidad es quien no tiene la capacidad de diálogo ni la voluntad política de sentarse a negociar para acabar con una huelga que tanto daño está haciendo a nuestra sanidad”, señaló Moreno.