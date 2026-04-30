Montero insiste en defender lo público para lanzar al PSOE en campaña: “La sanidad tiene solución, hay que devolver la esperanza”

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (izquierda), junto al cantante Miguel Ríos (centro), y la cabeza de lista del PSOE-A por Granada, Olga Manzano (izquierda), durante el acto público de apertura de campaña, este jueves en Granada.

Nada de apelar a la remontada, ni a darle la vuelta a las encuestas, mensajes recurrentes de todos los candidatos cuando las cosas no van bien. Y aunque a la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, todas las encuestas no le vaticinan un buen resultado, ella va a lo suyo: no da por buenos los sondeos y asegura que “sale a ganar”. “¡A esta es, vamos a por la victoria!”.

Montero ha arrancado en Granada la campaña electoral andaluza en el salón de actos de un hotel con aforo lleno (unas 700 personas). De la mano del cantante granadino Miguel Ríos, que se ha definido como simpatizante socialista, y con el Bienvenidos atronando por los altavoces.

Montero ha perdido a los andaluces que “miren por lo suyo” a la hora de votar. “Que piensen en su familia, en esos dos millones que están en una lista de espera. La sanidad tiene solución y hay que devolver la esperanza, a las madres con niños con educación especial. Vamos a pedirle a todos los que no tienen dinero en el banco para pagar la universidad privada de sus hijos que no se dejen embaucar por la propaganda y el márquetin. Andalucía va convertir esa molestia en voto”.

Todo el argumento electoral de la candidata del PSOE gira sobre el deterioro de los servicios públicos en Andalucía. A eso lo fía todo y de ahí el énfasis que ha puesto cuando ha pedido a los andaluces que “miren por lo suyo”.

No obstante, sí ha hecho referencia al pacto PP-Vox sobre inmigración en las comunidades de Extremadura y Aragón. “La cuestión humana está por encima de cualquier otra. Primero clasifican a las personas y luego le ponen un distintivo para que cada uno tenga un destino diferente”.

La candidata ha intentado reinterpretar el eslogan del candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, de que en estas elecciones se trata de elegir entre “estabilidad o lío”. Para Montero, el “lío es el que tienen las familias para esperar un año a que operen a un familiar con cataratas; el lío es el que tienen esos jóvenes que no pueden alquilarse una vivienda; el lío es el de la espera de la ayuda de la dependencia. Ese es el lío en el que estamos”. También traduce la apelación a la estabilidad de Moreno como “un cheque en blanco para la privatización de aquello que nos permite cuidarnos”.

Aunque Montero evita entrar en el cuerpo a cuerpo con el candidato a la relección, ha advertido contra lo que no van de frente: “La sociedad se tiene que cuidar de los lobos con piel de cordero. De los que disfrazan para mezclarse con el rebaño y a la menor que vienen dada, ataca”. Montero ha tenido palabras de apoyo para la esposa de Pedro Sánchez, quien ha denunciado al activista Vito Quiles por una agresión. A atacan, según ellos, “solo porque es la mujer de un presidente socialista”.

El roquero granadino ha puesto en pie a los militantes socialistas al advertir “la encrucijada” en la que según él se encuentra Andalucía con la derecha y la ultraderecha firmando “cláusulas neofascistas como el engendro de la prioridad nacional”.