Gavira (Vox) advierte al PP: “Si Moreno no obtiene la mayoría suficiente, que Andalucía ponga primero a los andaluces”

El candidato ultra a la Junta de Andalucía defiende que la “prioridad nacional” está en el debate político y cuestiona al presidente autonómico por pedir el voto útil para no depender de la formación ultra

Macarena Olona ya llevaba la “prioridad nacional” como condición para pactar con el PP cuando fue candidata de Vox a la Junta de Andalucía en 2022, pero la mayoría absoluta que obtuvo Juan Manuel Moreno entonces puso sordina a esa propuesta radical. Cuatro años después, incluida en los acuerdos de gobierno de Extremadura y Aragón, “las dos palabras están en el debate político”, tal y como ha señalado esta mañana el aspirante del partido de extrema derecha a presidir el Ejecutivo andaluz, Manuel Gavira, y son la condición que la formación impondrá al líder popular para apoyarle en la investidura, si no pudiera gobernar en solitario, como aspira. “Si Moreno no logra la mayoría suficiente, y nosotros peleamos porque Andalucía cambie de rumbo, que Andalucía ponga primero a los andaluces: esa es nuestra principal preocupación”, ha incidido Gavira.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía ha defendido durante los encuentros electorales organizados por Radio Sevilla, de la Cadena SER, que ese concepto lo que implica es “prioridad, no exclusividad”. “Que los primeros sean los andaluces, como van a ser primero los extremeños, los aragoneses y los castellanoleoneses”, ha incidido, pese a que acto seguido ha cuestionado el estado de las autonomías, en el que Vox no cree, porque “genera desigualdad”.

El acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón no gusta entre los populares andaluces, hasta el punto de que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, llegó a pedir a quienes no les gustara el contenido que votaran a Moreno el 17 de mayo. Un voto útil al que ya apeló el dirigente popular en 2022 y que empezó a defender en las semanas previas a la convocatoria de elecciones con una especie de mantra, “estabilidad o lío”, para aludir a la incertidumbre que provocaba depender de los ultra para gobernar, frente a la placidez de la mayoría absoluta.

Gavira ha criticado ese planteamiento: “La comodidad de Moreno no es importante, es importante la comodidad de los andaluces, y si se tiene que meter en un lío, para eso es el presidente de la Junta. Y, si se tiene que mojar, pues se tiene que mojar. Lo que no es de recibo es que él hable de su estabilidad o de su lío, cuando somos los andaluces los que estamos en el lío en el que él nos ha metido con su inacción”.

Maíllo también cuestionó este martes esa dicotomía que plantea el presidente andaluz por el personalismo que implica: “Pedirle a los andaluces que no le hagan pasar por ese trance es de una inmadurez y de una falta de altura ante el reto de lo que es la solemnidad de una presidencia de la Junta de Andalucía”.

Ante la aparente reticencia de Moreno a pactar con su partido, Gavira ha recordado que “se olvida que él es presidente gracias al apoyo de Vox”. El candidato ultra también ha cuestionado la gestión en materia sanitaria como argumento para no apoyar la reelección del dirigente del PP. “¿Le darías tu confianza a alguien que ocho años después te dice que hay que modificar el sistema organizativo del Sistema Andaluz de Salud, sabiendo que es un problema? No ha hecho nada porque, lo ha reconocido, le faltó valentía. ¿Esa persona es la que requiere la confianza de los andaluces, por qué le vamos a creer ahora?”, se ha preguntado Gavira.

El candidato de Vox, que también ha asegurado que no se ve como vicepresidente, ha echado mano del recurso de su partido de equiparar al PSOE con el PP, para sostener que Moreno “ha consolidado los problemas que tenía la atención sanitaria en Andalucía y que vienen de la época socialista” y que “los problemas de Andalucía son los mismos que en el año 77 o en el 80”.