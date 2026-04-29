“¡Abuela presidenta!”: María Luz Gómez, la candidata de 90 años a la presidencia de la Junta de Andalucía

Se formó como perita mercantil y trabajó en el área de ventas de una empresa cosmética. Estudió tres años de solfeo y cuatro de piano. Fue voluntaria de la fundación Harena. Le encanta la tecnología, disfruta pintando cuadros y ha criado a seis hijos que le han dado 14 nietos. Estos, en las reuniones familiares, le cantan “¡Abuela presidenta!”. María Luz Gómez, de 90 años, es cabeza de lista del partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) a las elecciones andaluzas desde Málaga. Bajo el eslogan Con María Luz al Parlamento Andaluz, la formación quiere mejorar sus resultados en 2022, en los que apenas obtuvo 542 votos en esta provincia y 3.418 en toda la comunidad, donde fue la décima formación más votada. Ella, sin embargo, es optimista y cree que hay opción “porque hay mucha gente que necesita ser escuchada y nosotros queremos darles voz”, asegura.

Gómez tiene carrete. Le gusta hablar y tiene vida como para dar unas cuantas lecciones y contar mil y una historias. Sus padres ya vivían en Málaga cuando ella nació en Granada porque su madre prefirió que su hija naciera en su tierra. Fue en julio de 1935, con Alejandro Lerroux como presidente del Gobierno en plena II República. Tras sus estudios como perita mercantil, se casó y se fue a vivir a Córdoba con su marido, ingeniero agrónomo, fallecido hace tres años. Allí nacieron sus seis hijos. “Casi seguidos. Cuando llegó el cuarto, el primero tenía solo tres años. Era un lío”, recuerda alegre.

María Luz Gómez, en un encuentro del partido.

Volvían cada fin de semana a la playa y, cuando la familia se hizo tan numerosa, necesitó un lugar para no molestar a los abuelos. Eligieron una parcela sobre una roca en Rincón de la Victoria —municipio vecino de la capital malagueña— porque sabían que nadie podría quitarle las vistas. Hoy el mar sigue en el mismo sitio, pero en la panorámica han entrado, a sus pies, un puñado de bloques y centenares de casas que no dejan un centímetro libre de suelo. Hay varias pistas de tenis, desde donde llegan los golpes de drive y revés de dos jugadores matutinos. “El mar es mi vida”, dice la mujer desde el balcón.

Allí vive desde días antes del confinamiento, cuando el matrimonio decidió dejar atrás para siempre su etapa cordobesa. También sus hijos se mudaron a Málaga poco a poco. Una de ellas, Lorena Martínez, conoció un día a una pareja militante de Por Un Mundo Más Justo (M+J) . Le habló a su madre y sus ojos se iluminaron. “Nunca había esos valores en política”, revive Gómez con una energía que parece infinita. “Eran ideas de respeto, educación, comprensión, diálogo. De entender que existen los demás y vivimos en comunidad”, subraya. “Se animó muy rápido y pronto se hizo cargo del grupo de mayores del partido, a los que ahora reúne en videollamadas por Zoom de manera periódica”, destaca Lorena, que le acompaña en la lista electoral junto a otra hija, Nuria, y su nieto Luis. Otros dos familiares son suplentes.

“No entiendo el edadismo”

Su formación política es una de las 13 que presenta candidaturas en las ocho provincias andaluzas — y , además, es una de las promotoras de la iniciativa legislativa popular que arrancó la reciente regularización de migrantes — y cuenta con unos 250 afiliados en Andalucía y 900 en toda España. Fuentes del partido explican que la eligieron cabeza de lista porque está “muy enchufada” al proyecto, con el que comparte el objetivo de hacer políticas pensando en los colectivos por los que nadie apuesta. “Su estilo personal es muy parecido al nuestro”, insisten las mismas fuentes. “Aquí no perdemos ni un segundo a criticar, nos dedicamos a trabajar”, dice antes de entrar en un discurso con mayor cariz político. “ No entiendo el edadismo , que las personas de más de 50 años no valgan por su edad, que no es más que un número. Los mayores pueden aportar mucho a la sociedad, tienen la experiencia, han vivido. La juventud puede aprender de ellos una barbaridad, pero también ayudarles a adaptarse a este mundo tan tecnológico”, enfatiza.