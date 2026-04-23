Zapatero tilda de “inconstitucional” y “discriminatoria” la prioridad nacional pactada por PP y Vox

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de partido, este jueves en el Palacio de Congresos de Jaén.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tildado este jueves de “inconstitucional” y “discriminatoria” la “prioridad nacional” que Vox ha impuesto al PP en los pactos de gobierno de Extremadura y Aragón. “Los nombres nacen libres e iguales, la prioridad es la preferencia, la superioridad”, ha asegurado en un acto público del PSOE andaluz en Jaén para arropar a la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

“Los mismos que hablan de poner trabas y de discriminar a los migrantes están hablando de despoblación, pero la fórmula para que esa España vacía recupere población será con migrantes que quieren vivir aquí, que tenemos que integrar, como México, Venezuela, Argentina trataron a miles y miles de españoles que fueron allí en la posguerra”, ha insistido Zapatero.

Para el expresidente del Gobierno, los migrantes que llegan a España a coger aceituna, cuidar de los mayores o trabajar en la construcción vienen “buscando un futuro, como tuvieron que hacerlo muchos andaluces en el franquismo”. Por eso, se ha referido así a la “prioridad nacional” que han consignado populares y ultras en sus pactos de Gobierno autonómico de Extremadura, hace una semana, y Aragón, este mismo miércoles: “Eso no es España ni la democracia ni la dignidad ni los derechos humanos, es inconstitucional, contrario a todos los tratados internacionales, es discriminación”.

De los dirigentes de la oposición andaluza Zapatero ha lamentado que los dirigentes de la oposición critiquen a María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno, por el sistema de financiación autonómica que propuso, y ha recordado que los dos principales modelos han sido el de la ministra y el que aprobó él durante su etapa como presidente del Ejecutivo, que incorporó el reconocimiento de la “deuda histórica” para Andalucía.

“Tanto que la han acusado y la han criticado. ¿Por qué? Porque María Jesús Montero es leal, tiene coraje, es valiente y además nunca ha mirado por ella. Siempre ha mirado por el bien del país y por el bien de Andalucía. Hay que tener coraje y valentía. Yo tengo admiración por ella", ha ensalzado Zapatero.

Antes, María Jesús Montero ha iniciado su intervención refiriéndose a Zapatero como su “talismán” y ha llamado al optimismo y a la movilización de la militancia: “No voy a ser la presidenta del conformismo ni de la resignación, voy a ser la presidenta que transforme Andalucía, que vitalice los servicios públicos, que defienda lo que es de todos. Esa es mi hoja de ruta”.

Y a continuación ha cargado contra el talante del que presume el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla: “Se ve en la cara de la gente, se ve en los ojos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas... que la gente está cansada de la apariencia, de que las únicas respuestas que obtienen son palmaditas en la espalda o de sonrisas huecas que no traen a las necesidades de los ciudadanos ni respuestas concretas para mejorar la vivienda, la sanidad, la educación o la dependencia”.

A las continuas alusiones de Moreno a la necesidad de estabilidad en Andalucía, Montero ha replicado así: “Pero ¿qué estabilidad tiene una sociedad cuando existen más de 200.000 personas esperando una intervención quirúrgica que tenía que haber llegado hace ya un año o qué estabilidad tiene una sociedad donde los mayores no tienen acceso a la dependencia?”.

Montero ha pedido además a los militantes “convertir en votos esa indignación”. “Andalucía, una tierra rica de talento, de capacidad, una tierra que empuja, no se va a resignar nunca, como no se resignó entonces a quedarse en el vagón de cola, a estar en una segunda velocidad, a que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Así que confiamos en la victoria, confiamos en la capacidad que tenemos los hombres y mujeres de nuestro partido en el boca a boca y transmitir la esperanza, la ilusión y la dignidad de esta tierra”, ha destacado.