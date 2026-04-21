Moreno Bonilla: “Me quitan el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político”

El presidente de Andalucía y candidato del PP a la Junta ve innecesaria la presencia de los barones de su partido en la campaña, aunque no descarta “invitar a Ayuso”

El presidente de Andalucía y candidato del Partido Popular a la Junta en las próximas elecciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, continúa con sus ejercicios de funambulismo. En su discurso trata una y otra vez de mantenerse en el centro político para lograr un resultado que le permita gobernar sin necesidad de pactar con la extrema derecha, pero por si no logra la suficiente ventaja: rechaza el concepto de prioridad nacional de los ultras y, al mismo tiempo, se abre a una posible modificación de la ley de extranjería porque “hay aspectos que han quedado antiguos”; o concede que la regularización de inmigrantes era necesaria, pero critica el “caos, que ha causado Sánchez para activar a un votante emocional de Vox”. Las declaraciones las ha hecho este martes en el programa Espejo Público de Antena 3, donde ha asegurado: “Me quitan el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político”.

Moreno Bonilla, sin embargo, ha sorprendido hoy al desmarcarse, en parte, de los barones de su partido, que no le acompañarán en campaña, ha afirmado, salvo el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. “Soy de los que pienso que en unas elecciones cuantos menos actores haya en escena, mejor”. “Ahora bien”, ha matizado a continuación, “no descarto invitar a la señora Ayuso”.

El candidato del PP ha apelado, al mismo tiempo, a los votantes “huérfanos” de centroizquierda para que apoyen su proyecto de los próximos cuatro años y así evitar depender de la ultraderecha para formar gobierno. Para ello, no ha dudado en compararse con el presidente francés Emmanuel Macron. “Entre Macron y Le Pen, los franceses eligieron a Macron“, ha afirmado. Aunque muchos votantes no eran partidarios de Macron, ha explicado, le eligieron antes que a Le Pen. Y eso espera él: aunque a los votantes no les guste Moreno Bonilla, quizás le elijan antes que a Vox.

La estrategia del candidato popular en Andalucía de mantenerse en el centro del espectro político es intrincada. El acuerdo del PP con Vox en Extremadura y el pacto en ciernes en Aragón dificultan su tarea, por lo que la dirección nacional del partido se esforzó el lunes en rebajar el alcance de las medidas más polémicas. Por ello, ha querido subrayar también este martes que su partido y la extrema derecha se encuentran “muy alejados en políticas de igualdad y en la protección de las personas más vulnerables”.