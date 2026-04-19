La izquierda alternativa se reivindica frente a Sánchez: “Las ideas que alumbran el mundo no han salido de Ferraz”

Los ministros Pablo Bustinduy (c), Mónica García (2i) y Ernest Urtasun (i) y la portavoz de Por Andalucía (d) en el Parlamento regional, Inma Nieto, arropan al líder de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo (2d), este domingo en Sevilla junto a la candidata por Cádiz Esperanza Gómez.

A cuatro semanas de la cita con las urnas, los partidos de Sumar en el Gobierno y hasta tres de sus ministros —Mónica García, Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy— han echado el resto este domingo para arropar al candidato a la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Ante unos 450 simpatizantes entregados, que han coreado al final del acto “Moreno Bonilla, fuera de Sevilla” antes de entonar el himno andaluz, el mitin ha servido a la coalición de izquierdas para irrumpir en precampaña, con la defensa de la prórroga de los contratos de alquiler y el cuidado de los servicios públicos como banderas. Pero también para reivindicar su papel en el Ejecutivo que comparte con el PSOE tan solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya proyectado como referente de la izquierda internacional con una imagen muy potente junto al brasileño Lula da Silva en una cumbre que perseguía hacer frente a los postulados ultra. “Estamos orgullosos de que las ideas progresistas sean hoy las que alumbran el mundo, que no han salido de Ferraz, han salido de vosotros, de la izquierda transformadora“, ha contestado la titular de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García. ”Está muy bien decir en un foro en Barcelona: ‘Vamos a intervenir el mercado de la vivienda’, y después te peleas con Bustinduy”, ha confrontado con el discurso del presidente el propio Maíllo.

“A mucha honra, España es la voz de la justicia, la coherencia y la decencia de este mundo en llamas. Si España es el único país que ha aprobado una ley de embargo a Israel, es porque la gente ha gritado en la calle ‘¡Viva Palestina libre!’ y nosotros lo hemos peleado dentro del Gobierno", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, antes de referirse también a otros logros que atribuye a la posición de Sumar, como el imponer quedarse al margen del 5% del gasto en defensa que exige la OTAN, la reforma laboral, la subida de las pensiones, el aumento del ingreso mínimo vital, la recuperación de la sanidad universal o la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada el martes en el Consejo de Ministros.

“A 360.000 andaluces les vence el contrato este o el año que viene. Yo le digo a Moreno que alguien que quiere a su tierra no echa a la gente de su casa”, ha afeado Bustinduy en referencia a la votación del decreto sobre la prórroga de los alquileres el próximo día 28 en el Congreso y que no cuenta con los apoyos necesarios por la negativa de PP y también de Junts.

Sobre este asunto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apelado igualmente al presidente andaluz: “¿Qué van a votar los 25 diputados que el señor Moreno Bonilla tiene en el Congreso de los Diputados?”. Urtasun, miembro de los Comunes y portavoz de Movimiento Sumar, ha sacado pecho de haber firmado esta semana desde su departamento la extinción de la Fundación Francisco Franco, otra de las menciones que ha levantado a los asistentes que abarrotaban el auditorio (con todo, de dimensiones modestas) en el Cartuja Center (Sevilla).

La puesta en escena del acto, convocado bajo el lema “Un paso al frente por Andalucía” y que era a priori la segunda presentación del proyecto hacia las generales, ha estado muy volcada en la marca local y ha tenido a Maíllo como protagonista principal. “Moreno Bonilla y Vox son indistinguibles”, ha sentenciado un cabeza de lista y coordinador federal de Izquierda Unida que ha acusado al PP de “clasista” y de “despreciar al pueblo”, pero no ha aludido en ningún momento a la candidata del PSOE, María Jesús Montero.

Con la crisis de los cribados de cáncer de mama (“¿Se va a votar a Moreno Bonilla para que todavía no sepamos la verdad que ha denunciado Amama", ha preguntado Maíllo?“), y la denuncia del deterioro de la sanidad andaluza presentes en todas las intervenciones, el líder de IU ha llamado a la movilización el 17 de mayo. “Se puede, podemos cambiar la historia de Andalucía. Vamos a demostrar que Andalucía siempre cambia el guion. Somos orgullosamente la izquierda andaluza, somos gente que lucha y que no nos sentimos derrotados”, ha reivindicado frente a la otra papeleta a la izquierda del PSOE, la de Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez. “Vamos a hacer en mayo de 2026 un julio del 2023″, ha aseverado en otro momento del discurso que ha cerrado el acto.

Antes, tanto la que ha sido portavoz del grupo esta legislatura, Inma Nieto, como la candidata por Cádiz, Esperanza Gómez, de Movimiento Sumar, han llamado a “llenar” las urnas de votos a Por Andalucía sin escatimar en críticas al PP.

Ha sido el ministro de Cultura el que ha recordado unos versos de la canción La Murga de los currelantes, de Carlos Cano, para resumir lo que “quieren” los votantes: “Soñando en el futuro de Andalucía, se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca los falte, que vuelvan pronto los emigrantes, que haya cultura y prosperidad”.

Camino hacia las generales

Los partidos de Sumar en el Gobierno llegaban a esta presentación con más certezas que en el lanzamiento de Madrid el pasado 21 de febrero, pero con mucho por hacer todavía. La vicepresidenta Yolanda Díaz se ha descartado ya como futura líder del espacio. Pero no hay marca elegida ni sustituto claro. Sobre el escenario, varios de los nombres que han sonado en las últimas semanas: desde Pablo Bustinduy, que se ha autodescartado siempre; hasta Urtasun, que ha tenido un protagonismo creciente en las negociaciones con el PSOE dentro del Gobierno; García, aunque en principio su formación estaría barajando la opción de que repitiera en las listas a la Asamblea de Madrid; o el propio Maíllo, que tiene en esta cita de mayo un primer examen esencial antes de plantear cualquier opción futura.

El acto se celebra además mientras Podemos, que ha acordado unirse en el límite del plazo a Por Andalucía, pero se mantiene al margen del proceso de las generales, va dando pasos en su carrera electoral. A ellos ha agradecido Urtasun expresamente el haberse incorporado a la coalición. “Han permitido construir una candidatura de unidad. La ciudadanía nos quiere unidos. Pues aquí hay una candidatura que se llama Por Andalucía en la que estamos trabajando juntos”, ha dicho.

Aunque la formación de Ione Belarra está muy tocada por los golpes en Aragón y Castilla y León, su eurodiputada Irene Montero, llamada a encabezar la lista de los comicios previstos para 2027, se ha posicionado al lado del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y este jueves exhibió sintonía con la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, en un acto en el que participaban también la ministra de IU, Sira Rego, y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, en Valencia. Pese a estar invitados al mitin de este domingo, como se esperaba, nadie de la dirección de Podemos ha acudido al acto. Este lunes, sin embargo, será la coordinadora del partido en Andalucía, Raquel Martínez, quien presente a Maíllo en un desayuno informativo en Sevilla.