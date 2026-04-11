Jaén Merece Más confía entrar en el Parlamento andaluz agarrado al discurso del agravio territorial

El 31 de marzo de 2019 decenas de plataformas ciudadanas reunieron en Madrid a casi 100.000 personas con el clamor reivindicativo de provincias como Jaén, Soria, Cáceres, Teruel, Cuenca o Ávila que pedían entrar en la agenda política y se rebelaban contra el abandono institucional sufrido durante décadas. La acusada y constante pérdida poblacional de estos territorios y el déficit crónico en materia de comunicaciones, transporte, empleo, infraestructuras o sanidad forman parte del decálogo de peticiones de estos colectivos, muchos de los cuales dieron poco después el paso a la política para intentar cambiar las cosas desde dentro.

Muchos de estos movimientos, reconvertidos en formaciones políticas, han conseguido entrar en los órganos de decisión, algunos de ellos incluso en parlamentos regionales como Soria Ya, Por Ávila o Teruel Existe. En el caso de Jaén Merece Más (JM+) tienen ya un notable peso municipal en la provincia, con una alcaldía (Santiago-Pontones) y varios gobiernos de coalición locales, entre ellos el de la capital (con el PSOE) y en Baeza o Santisteban del Puerto (con el PP). Sin embargo, en las pasadas elecciones autonómicas se quedaron a las puertas (a menos de 3.000 votos) de entrar en la Cámara andaluza, con 18.873 votos y el 2,25%, por debajo de la barrera mínima exigible del 3%.

“El contexto es propicio para la narrativa del agravio; por ejemplo, Jaén ha sido la única provincia en la que ha subido el desempleo en marzo, está a la cola en inversión pública tanto por parte del Estado como de la Junta, el Gobierno andaluz mantiene los incumplimientos en materia de financiación con la Universidad y entre la sociedad jiennense hay cierta sed de autoestima”, asegura Javier Luque, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Jaén (UJA). Sin embargo, en contra de las perspectivas de JM+ operan dos grandes fenómenos, como son el fuerte arraigo territorial de PP y PSOE, así como la probable “nacionalización” de la contienda electoral.

“Queremos entrar en el Parlamento andaluz para actuar como una auténtica palanca, no como una bisagra, que ponga fin al histórico desprecio institucional hacia Jaén y garantizar, por fin, las inversiones que la provincia lleva décadas reclamando con justicia”, ha indicado Luis García Millán, que desde el pasado mes de noviembre ejerce como candidato de JM+. Este joven ingeniero de Telecomunicaciones, actual portavoz municipal de su grupo en el Ayuntamiento de Jaén, basa su discurso político en la preocupación por la pérdida de población, la salida de jóvenes en busca de oportunidades y las dificultades para fijar empleo y servicios en el territorio. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Jaén ha perdido en la última década (2014-2024) más de 40.000 habitantes, una caída de población del 6,1%, pasando de 659.033 a 618.678.

El presidente de este partido provincialista, Juanma Camacho, se muestra convencido de la entrada de su formación en la Cámara Andaluza. Para ello alude a una reciente encuesta de la empresa EM Analytics donde otorga cerca de 34.000 votos a este partido, lo que le daría la obtención de un escaño que creen que puede ser “decisivo” para conformar el nuevo gobierno andaluz. Jaén Merece Más ha denunciado que tanto el CIS del Gobierno de la nación y el Centra de la Junta andaluza lo “invisibiliza por órdenes directas del PSOE y el PP, respectivamente, en un intento de frenar una realidad demoscópica incontestable”.

Romper el bucle de la desidia institucional es el motor de la lucha de estas formaciones nacidas al amparo de la Revuelta de la España Vaciada. Sin embargo, el politólogo Jesús María Pegalajar entiende que el principal reto de estas formaciones suele aparecer tras su primer éxito electoral. “La transversalidad que les permite captar votantes de distintas sensibilidades ideológicas también se convierte en su mayor debilidad. Cuando deben tomar decisiones de gobierno o apoyar a uno u otro partido tradicional, inevitablemente se rompe esa neutralidad percibida por el electorado. Parte de sus votantes puede sentirse decepcionada si el apoyo se inclina hacia una fuerza política concreta, generando desgaste en convocatorias posteriores”.

La eterna reivindicación de la llegada del AVE a la provincia es uno de los temas que mejor simboliza el desencanto que acompaña al discurso de Jaén Merece Más. “Este tipo de proyectos, que se anuncian como avances estratégicos pero que no se materializan en mejoras tangibles para la ciudadanía, refuerzan el discurso de los partidos territoriales y alimentan la sensación de agravio comparativo”, apunta Pegalajar. Y concluye: “El debate no es solo político, sino territorial: si Jaén logra avances reales en infraestructuras, empleo y conectividad, estas formaciones se fortalecerán; si no, el desencanto ciudadano podría volver a redefinir el mapa político de la provincia”.

Desde Jaén Merece Más se valora el resultado de la coalición Aragón-Teruel Existe en las últimas elecciones autonómicas (donde la formación liderada por Tomás Guitarte ha perdido un escaño) como “un ejercicio de resistencia democrática frente a la polarización ideológica de las urnas y la pérdida de apoyo al bipartidismo clásico en el territorio”.

“Estos partidos construyen un relato que, al contrario de los independentistas, lo que quiere es que el Estado (las administraciones públicas) estén más presentes en la provincia para darle lo que necesita y lo que le deben a partir de un regionalismo jiennense inédito”, explica el periodista José Rodríguez Cámara, autor del ensayo Jaén como ideología. ¿Política desde la apolítica?, donde analiza el nacimiento de esta formación de la España Vaciada. “De lo que ocurra en las próximas autonómicas dependerá si JM+ se queda en un eslogan pegadizo o logra ser determinante en la arena política, que es su razón de ser, para convertirse, como dijo uno de sus fundadores, en un ‘PNV jiennense”, concluye Rodríguez, máster en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política por la UNED.