El PSOE de Cádiz le gana a Montero el pulso por la lista electoral en el arranque de la campaña

La confección de los cabezas de cartel para el 17-M pone en duda la labor del secretario de Organización de los socialistas andaluces

“Un ajuste menor en el orden” de la lista del PSOE de Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo ha emborronado lo que debía ser un chimpún triunfal coreado por los 421 miembros del comité director del PSOE de Andalucía en lo que es el pistoletazo de salida de la campaña. El máximo órgano de decisión entre congresos ha aprobado las ocho candidaturas, pero un cambio en la de Cádiz, en cuya capital se ha celebrado la reunión, ha creado un polvorín en una agrupación que ya de por sí lo es desde hace mucho tiempo y donde las mayorías y minorías están muy ajustadas y llevan años peleando cada centímetro del terreno.

La lista de Cádiz, aprobada por unanimidad, ha generado un cruce de pulsos entre la dirección provincial y la dirección regional que lidera María Jesús Montero y que finalmente ha ganado, en principio, la ejecutiva gaditana. Aunque nadie cree que vaya a ver un nuevo cambio, la última palabra la tiene el comité federal de listas y Montero es vicesecretaria general federal.

El comité director del PSOE empezó con una hora y media de retraso porque no había acuerdo en el orden de nombres de la candidatura gaditana. La secretaria general, María Jesús Montero, había anunciado a primera hora que habría “un ajuste menor”, que no lo fue.

Dos veces se ha reunido la comisión regional de listas para tomar dos decisiones diferentes. En la reunión celebrada a mediodía se cambió la propuesta que elevó la ejecutiva provincial de Cádiz aprobada por unanimidad y por el 90% de las asambleas. Según fuentes del PSOE de Cádiz, que dirige Juan Carlos Ruiz Boix, los candidatos propuestos fueron pactados con la dirección regional en una reunión celebrada en Semana Santa.

Esta propuesta la encabezaba Juan Cornejo Jr., secretario provincial de Organización, seguido de Rocío Arrabal y de Fernando López Gil, diputado andaluz, director de la campaña de Montero y responsable de Comunicación del PSOE andaluz. En la primera reunión de la comisión de listas. López Gil pasó al uno y Cornejo, al tres. Este echó un pulso y anunció que renunciaba al tercer puesto “por coherencia y por dignidad”. La circunscripción de Cádiz elige a 15 diputados. En 2022 el resultado fue: PP, ocho; PSOE, tres; Vox, dos; Por Andalucía, uno; y Adelante Andalucía, uno. El 17 mayo se comprobará si los socialistas mantienen ese suelo.

La dirección regional intentó convencer a Cornejo de que no renunciara, pero fue imposible. De nuevo se celebró una reunión del comité de listas para volver, más o menos, al origen de la propuesta inicial. Finalmente, Cornejo irá de uno, Arrabal de dos, López Gil de tres y en el cuatro aparece Irene García, archienemiga del secretario provincial.

Estos tiras y aflojas han dejado muy mal sabor de boca y muchas dudas sobre el papel del secretario de Organización del PSOE andaluz y alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez. En todos los procesos de elaboración de candidaturas hay tirones. Lo que ha ocurrido ha pasado en otras ocasiones en el PSOE de Andalucía. Pero la principal diferencia con otros episodios (y los ha habido memorables) es que nunca el PSOE andaluz ha estado tan débil y tan ayuno de representación institucional, no solo por la pérdida de la Junta, ya hace siete años y cuatro meses, sino por la merma de peso en los Ayuntamientos y Diputaciones, los principales nutrientes del PSOE andaluz.

Esta ha sido la primera vez que Montero ha vivido en primera persona la elaboración de las candidaturas. En apenas 10 días ha pasado de ser vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda a fajarse en un trabajo orgánico que ella siempre ha mirado con distancia y desdén.

Gran parte de su discurso en el comité director ha ido dirigido a pedir unidad y a apelar a los militantes y dirigentes socialistas a que vayan juntos. “Hay que darse la mano con mano siendo conscientes de lo que nos jugamos”, ha dicho Montero, quien desde que fue elegida candidata en sustitución de Juan Espadas intenta convencer a los suyos de que es posible ganar a Juan Manuel Moreno el próximo 17 de mayo. “Tengo hambre y tengo ganas y quiero contagiar a todas las personas que quieren ese cambio”, ha dicho.

La secretaria general y candidata a la presidencia de la Junta ha dado las gracias a “los que han dado un paso atrás para que otros vayan en los primeros puestos”.

Salvo la provincia de Cádiz —aunque su ejecutiva niega la mayor— el resto de las agrupaciones provinciales han seguido las indicaciones de la ejecutiva regional. Los secretarios generales provinciales que aspiraban a encabezar sus listas (los de Granada, Córdoba y Almería) dieron un paso atrás; y en Jaén y Huelva se incluyeron las peticiones expresas de Montero sobre los números dos.

Montero ha reivindicado la gestión de los socialistas en los casi 37 años que gobernaron y ha llamado a la movilización. “No es momento de que nadie dosifique nada, sino de darlo todo: los alcaldes, los dirigentes, los militantes”, ha subrayo Montero, cuya campaña girara en torno a la defensa de lo público