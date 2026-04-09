Montero lanza su imagen de precampaña con un guiño al estilo de la campaña de Zapatero

Pedro Sánchez llama a María Jesús Montero para designarla ministra de Hacienda, sin éxito. No le coge el teléfono. E insiste, pero nada, que no hay manera. “Era un teléfono largo”, ha explicado la propia Montero en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. Se trata de un pequeño fragmento dentro de una divertida charla que ha mantenido con el conocido humorista andaluz Rancio, que en realidad es el alter ego del sevillano Julio Muñoz Gijón.

A este vídeo se suma otro publicado este jueves que marca ya el paso de lo que será su campaña electoral: la defensa de lo público. “Se hace camino al andar y todos mis caminos siempre han tenido un mismo destino: defender lo público”. Las imágenes finalizan con un guiño a la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, cuando popularizó su famoso “ZP”. Ahora, 22 años después, Montero cierra el vídeo con “MJM”, en referencia a María Jesús Montero.

Cuenta Montero que la llamada del presidente Sánchez la pilló justo en mitad de la graduación universitaria de su sobrino. Y que al no cogerlo, por ser un número tan largo casi siempre son de empresas de telefonía o publicidad, recibió entonces otra llamada de un cargo de la Junta de Andalucía —en 2018 era consejera de Hacienda con Susana Díaz— para que cogiera sí o sí aquella dichosa llamada. “Total, que cojo el teléfono y me puse en una terraza y el guardia de seguridad [del evento de la graduación] me decía: ‘Muchachaaa, que ahí no se puede estar”. La conversación con Rancio se publicará, en principio, en los próximos días.

Este vídeo forma parte de la estrategia del equipo de la exministra Montero para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en un contexto en el que, según todas las encuestas, el popular y presidente Juan Manuel Moreno ganaría los comicios. La incógnita es si revalidará, de nuevo, la mayoría absoluta, que se sitúa en 55 escaños.

En las últimas elecciones, las de 2022, los socialistas sacaron 30 escaños, el peor resultado histórico en una región que llegó a ser el principal granero de votos socialistas.

A falta de poco más de un mes para la jornada electoral, el equipo de Montero trata ahora de presentar a Montero como una figura cercana, con vídeos cortos y emotivos en sus redes sociales. De hecho, este jueves ha publicado otro vídeo con imágenes de su familia, de sus primeros trabajos como médica y donde ya marca la estrategia que usará contra el líder popular para tratar de dar la vuelta a las encuestas: la defensa de lo público. “Se hace camino al andar”, cuenta Montero, “y todos mis caminos han tenido un mismo destino: defender lo público. Hagamos juntos este camino”. Y al final un guiño al eslogan que utilizó José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña de 2004, cuando popularizó su famoso “ZP”. En este caso, María Jesús Montero habla de “MJM 2026″.

Este jueves, además, tras visitar el municipio malagueño de Casares ha vuelto a criticar el estado de la sanidad pública andaluza. “La sanidad pública, que siempre fue la joya de la corona de nuestra tierra, se ha convertido con los gobiernos de Moreno Bonilla en una auténtico calvario para las y los andaluces. Esto no puede seguir pasando. Lo vamos a cambiar el 17 de mayo”.