Montero encaja el puzle de las listas al Parlamento andaluz con tensiones por el desembarco de dirigentes provinciales

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante su intervención este martes en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla.

Este miércoles las ocho comisiones de las provincias redactan sus propuestas de candidaturas, y el PSOE andaluz prefiere que los secretarios generales no dejen sus cargos en las instituciones

Las ocho comisiones ejecutivas provinciales del PSOE de Andalucía elaborarán este miércoles una propuesta de candidatura para las elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo que no serán definitivas hasta que las apruebe el comité federal de listas. El sábado se votarán en el comité director (máximo órgano entre congresos) del PSOE andaluz. Son muchos los que quieren estar y pocos puestos —en principio— a ocupar. Ahora el grupo socialista lo integran 30 diputados, su suelo más bajo.

El criterio de la ejecutiva regional que dirige la secretaria general y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha sido la de que los secretarios generales provinciales no dejen las responsabilidades institucionales que ahora ocupan y por lo tanto no aspiren a las listas al Parlamento andaluz. Esta directriz ha cambiado los planes de los secretarios generales de Granada (Pedro Fernández), Almería (José María Martín Fernández) y Córdoba, (Rafi Crespín).

En estas agrupaciones, en las que según algunas fuentes ha habido “mucho secretismo”, se daba por seguro que encabezarían sus respectivas listas provinciales. Pero en el caso de los dirigentes de Granada y Almería eso implicaba también dimisiones. Fernández es delegado del Gobierno en Andalucía y Martín, subdelegado en Almería, y ambos cargos son inelegibles. “La dirección regional no está de acuerdo con que dejen los cargos”, aseguran fuentes socialistas. Crespín es diputada al Congreso por Córdoba y se ha encontrado con una resistencia inesperada en su agrupación, pero también de la dirección regional que no quiere un desembarco de secretarios provinciales en la Cámara andaluza, según varias fuentes del PSOE.

Hay quien se pregunta en la ejecutiva andaluza si los secretarios provinciales quieren estar en primera fila para el día después de las elecciones autonómicas en el caso de que el resultado de Montero sea mucho peor que el de 2022.

En la lógica del PSOE lo habitual es que las candidaturas que planteen al regional no corran el riesgo de ser corregidas o tumbadas, por lo que recogerán las indicaciones que se les haya hecho.

Para la exvicepresidenta del Gobierno esta ha sido la primera vez que ha pilotado, escoltada por su secretario de Organización y alcalde de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, un proceso de composición de listas en el peor momento electoral del PSOE andaluz. La secretaria general del PSOE se entrevistó por separado con los secretarios provinciales el martes y miércoles pasado. Allí quedaron más o menos claros los consensos, pero siempre hay tira y afloja hasta el último momento. El caso más llamativo es el de Cádiz, una agrupación muy particular cuyos dirigentes conviven desde hace lustros sin soportarse. El expresidente andaluz José Antonio Griñán la definió como “Cádiz-Herzegovina”.

El acuerdo que alcanzó la dirección provincial que dirige Juan Carlos Ruiz-Boix con Montero y el secretario regional de Organización, Paco Rodríguez, implicaba un reparto de los cuatro primeros puestos, encabezados por el número dos de la agrupación, Juan Cornejo, hijo del que fuera secretario de Organización de Susana Díaz. En el tres figura, a petición de la dirección regional, Fernando López Gil, y en el cuarto Cristina Saucedo, vetada ahora por un sector del partido que perdió el último congreso y que propone como sustituta a una de las archi enemigas del secretario general, Irene García.

Por decisión de la secretaria general, Huelva ha incluido en el segundo puesto a Mario Jiménez, en una lista que encabeza la vicesecretaria general, María Márquez. Y en Jaén, la portavoz adjunta del grupo socialista, Ángeles Férriz, figura detrás del cabeza de lista, Paco Reyes, que deberá dejar la presidencia de la poderosa Diputación de Jaén que ocupará el secretario general jiennense y alcalde de Arjona, Juan Latorre. La propuesta de Reyes no ha sido pacífica en algunas agrupaciones y se ha mascado la tensión, aunque nadie duda que la iniciativa saldrá adelante.

Encontrar hueco para dejar hueco ha sido también la decisión que han tomado en Málaga, cuyo secretario general y diputado andaluz, Josele Aguilar, propondrá de número tres a Dani Pérez, que abandonará la portavocía municipal malagueña.

En Sevilla, las cosas han sido más tranquilas en una lista que lidera la candidata a la Junta y en la que en el número cinco, el último que sacaron en 2022, figura la susanista Verónica Pérez. Fuentes socialistas aseguran que ha habido interlocución de la dirección regional con la última presidencia socialista de la Junta para la inclusión de algunos de los suyos en las candidaturas. Díaz se ha ofrecido ha participar en la campaña que comenzará el 1 de mayo.