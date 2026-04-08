Las agrupaciones provinciales del PSOE andaluz acatan a regañadientes las órdenes de Montero para las listas

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, este miércoles en el Parlamento andaluz.

La elaboración de las listas electorales del PSOE al Parlamento andaluz siempre ha estado rodeada de tensiones, pero pocas veces como las que se han vivido desde el lunes hasta este miércoles, cuando han culminado las votaciones de los militantes y la aprobación por parte de las comisiones ejecutivas provinciales, que las han enviado la noche de hoy a la dirección regional.

Los secretarios generales provinciales han acabado acatando las directrices de la ejecutiva andaluza que lidera María Jesús Montero, pero lo han hecho a trompicones y manteniendo el pulso hasta poco antes de aprobar las listas. El proceso ha dejado un regusto amargo con críticas directas dirigidas a la dirección regional y, especialmente, al secretario de Organización, alcalde de Dos Hermanas y mano derecha de Montero, Paco Rodríguez, al que han afeado no “hacer su trabajo”. Las quejas, sin que aún se hayan abierto las urnas, contra el principal pretoriano de la secretaria general y candidata a la presidencia de la Junta pueden ir a más o quedar en nada dada la cercanía de las elecciones.

La comisión regional de listas las visará el próximo viernes y en principio, según fuentes del PSOE, no se ve ningún problema en siete de las ocho candidaturas. Sí los ve en la de Cádiz, donde se ha librado un pulso hasta el último minuto. Nadie sabía cuál era exactamente la propuesta y en la reunión, según algunas fuentes, ha habido mucha tensión.

El secretario general, Juan Carlos Ruiz-Boix, ha mantenido su propuesta para los dos primeros puestos de la lista —Juan Cornejo y Rocío Arrabal— y en el tres a Fernando López Gil, miembro de la ejecutiva regional, responsable de Comunicación y una apuesta clara de Montero. Salvo López Gil, todos los miembros de la candidatura, incluidos los suplentes, son afines al secretario general que ganó el último congreso por 82 votos de diferencia (51,1%) a la candidatura rival celebrado en marzo de 2025.

Fuentes de la dirección regional han asegurado a EL PAÍS que en la lista de Cádiz “se van a respetar los nombres propuestos, pero puede que haya algún cambio de orden en los primeros cuatro puestos”, lo que apunta a la posibilidad de que López Gil ocupe el número uno.

El PSOE de Sevilla ha sido el primero en aprobar su lista a media mañana. La encabeza María Jesús Montero a la que le sigue el secretario de Organización provincial, Rafael Recio. Los otros integrantes responden a componendas territoriales internas de lo que un dirigente gaditano llama “Sevilla y sus barrios”, en alusión a las distintas familias políticas de la mayor agrupación de España. “Somos ejemplo para el conjunto de Andalucía de unidad y de no generar tensiones”, presumió un miembro de la ejecutiva.

En Málaga, el secretario general, Josele Aguilar, encauzó rápido un acuerdo entre los distintos sectores. Él encabeza la plancha, seguido de una persona de su confianza, Ana Villarejo, y del portavoz municipal, Dani Pérez, que abandonará esta tarea y abrirá la puerta a otro candidato para competir contra el incombustible alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

En Jaén y Huelva las composiciones de la lista estaban claras desde hace días. Montero quería —y así se lo hizo saber a los respectivos secretarios generales provinciales— que en las listas figurasen el onubense Mario Jiménez y la jiennense Ángeles Férriz, a los que la mayoría de sus provincias habrían querido orillar. Ambos han sido claves a la hora de poner voz a la oposición al Gobierno del PP. La cultura de partido se ha impuesto y se ha asumido con los dientes apretados pero sin rechistar. La lista de Huelva la encabeza la vicesecretaria general del PSOE, María Márquez. En Jaén, el presidente de la Diputación, Paco Reyes, dejará este cargo para liderar la candidatura de su provincia y abrirá la puerta para que el secretario general y alcalde de Arjona, Juan Latorre, ocupe la poderosa diputación, la única de toda Andalucía que gobiernan con mayoría absoluta.

Mucha más resistencia ha habido en las otras cuatro provincias. Montero había dado la instrucción de que no quería a los secretarios generales provinciales en el Parlamento —con la excepción del de Málaga que ya era parlamentario—, para evitar que dejaran las responsabilidades institucionales que ahora ocupan. Y le han hecho caso, entre otras cosas, porque la última palabra la tiene el regional y el federal y en los dos sitios se sienta Montero, con poder total para cambiar las listas.

Ni los líderes de Granada, Almería y Córdoba tendrán escaño andaluz. Han cedido, pero en estas agrupaciones hay un gran malestar porque hasta que no ha empezado las reuniones de las ejecutivas no sabían nada de la propuesta. “Esto nunca había pasado”, “este secretismo no lo había visto nunca”, “no doy crédito”, afirmaron varios dirigentes sobre la situación vivida.

La lista de Almería la encabeza el secretario de Organización, José Nicolás Ayala, seguido de la concejal Fátima Herrera y el exconsejero con Susana Díaz Rodrigo Sánchez de Haro. La renovación ha sido total.

En Granada, la responsable de Igualdad del PSOE andaluz, Olga Manzano, lidera la lista, a la que le sigue el exalcalde de Granada y portavoz de la ejecutiva regional, Paco Cuenca.

En la lista de Córdoba hay total renovación. Rafi Crespín, la secretaria general, ha seguido la orden del regional de no aspirar al Parlamento, pero ha arramblado con la lista de 2022. La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, el portavoz en la Diputación, Esteban Morales, y Victoria Fernández, jefa de gabinete del ministro de Agricultura, Luis Planas, ocupan los tres primeros lugares de la lista.

En Cádiz se ha librado un pulso hasta el último minuto. Nadie sabía cuál era exactamente la propuesta y en la reunión, según algunas fuentes, ha habido mucha tensión. El secretario general, Juan Carlos Ruiz-Boix, ha mantenido su propuesta para los dos primeros puestos de la lista —Juan Cornejo y Rocío Arrabal— y en el tres a Fernando López Gil, miembro de la ejecutiva regional, responsable de Comunicación y una apuesta clara de Montero. Salvo López Gil, todos los miembros de la candidatura, incluidos los suplentes, son afines al secretario general que ganó el último congreso por 82 votos de diferencia (51,1%) a la candidatura rival celebrado en marzo de 2025.