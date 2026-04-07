CIS andaluz de precampaña: Moreno impulsa al PP a una ventaja de 10 puntos en intención de voto

Una encuesta con más de 6.000 entrevistas muestra la cómoda posición de partida de los populares, sobre todo por el tirón de su candidato. Adelante Andalucía, por delante de la coalición Por Andalucía

A 40 días de las elecciones andaluzas, con los partidos arrancando su precampaña, el CIS publicó este martes una encuesta que pone nombre tanto al partido como al candidato que lo tienen todo de cara para ganar: el partido es el PP y el candidato es Juan Manuel Moreno, cuyo tirón explica el liderazgo de los populares. En un sondeo realizado entre el 12 y el 26 de marzo con más de 6.000 entrevistas y centrado en las “actitudes y demandas” de los andaluces tras las graves inundaciones en por la comunidad, el CIS introduce varias preguntas que permiten ver dónde está cada formación y cabeza de cartel en el arranque de la carrera electoral. La principal, esta: “¿A qué partido o coalición votaría usted?“.

El claro ganador es el PP, con un 32,1% de intención directa de voto, lo que supone que casi uno de cada tres encuestados afirma que meterán en la urna la papeleta del principal partido de la derecha, que lleva en el poder desde 2019. Por detrás van el PSOE, con un 22%; Vox, con un 8,8%; Adelante Andalucía, con un 7,7%; Por Andalucía, con un 5,8%; Se Acabó la Fiesta (SALF), con un 1,3%; y Podemos, con un 0,5%. La encuesta se realizó antes de que Podemos se uniera para concurrir bajo una misma marca electoral a Por Andalucía.

Lo que reflejan estos porcentajes no es la estimación de voto, que las casas encuestadoras —incluido el CIS— elaboran teniendo en cuenta respuestas a otras muchas preguntas, sino solo la intención declarada de voto. Tampoco hay estimación de escaños. No obstante, incluso por sí sola la intención de voto es un indicador relevante. Y lo que muestra en Andalucía es una clara ventaja del PP de Juan Manuel Moreno sobre el PSOE de María Jesús Montero, pero también una clara ventaja del PSOE sobre Vox —lejos de las previsiones de quienes pronostican que la extrema derecha liderada por Manuel Gavira puede acercarse a la segunda plaza— y un posible sorpasso en la izquierda alternativa de Adelante Andalucía, el partido fundado por la exdirigente autonómica de Podemos Teresa Rodríguez, a Por Andalucía, incluso agregándole a la coalición que lidera Antonio Maíllo el medio punto de Podemos.

Está por ver cómo impacta en ese espacio el acuerdo de Podemos con Por Andalucía. Lo que ya muestra el 0,5% del partido morado es que la formación de Ione Belarra estaba muy débil cuando decidió unirse a la coalición de la que ya formaban parte IU y Movimiento Sumar. Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del agitador ultraderechista Alvise Pérez, con solo un 1,3% de intención directa de voto, parte con unas pobres perspectivas en su tercer intento de meterse en un parlamento autonómico tras los fracasos en Aragón y Castilla y León.

La encuesta es inquietante para Vox. En Cádiz y Sevilla, Adelante Andalucía es tercera fuerza en intención de voto, por delante del partido de Santiago Abascal. En Córdoba y Granada, la tercera fuerza es Por Andalucía. Aunque habrá que ver cómo se traducen estos datos en estimación de voto, es llamativa la distancia de más de 23 puntos entre el PP y Vox en intención directa, cuando en teoría el partido de Santiago Abascal está luchando por competir tú a tú con el de Alberto Núñez Feijóo. Con los datos de esta encuesta en la mano, en Andalucía no parece que lo vaya a conseguir. Sobre todo, por un dato: un 27,8% de quienes votaron a Vox en 2022 ahora prevén votar al PP; a la inversa —votantes del PP que ahora se vayan a Vox— el porcentaje es solo del 4,9%. El saldo de trasvases entre el PSOE y el PP también es favorable a los populares: 2,2% del PP al PSOE, 8,7% a la inversa.

Moreno arrolla en valoración

El Gobierno andaluz supera al Gobierno español en gestión, según la percepción de los encuestados. El porcentaje de quienes consideran la realizada por Moreno al frente de la Junta “buena” o “muy buena” es del 40,2%, frente a un 23,3% que piensan lo mismo de la llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En cuanto a la respuesta a las inundaciones de febrero, quienes valoran favorablemente a la Junta (59%) también superan con amplitud a quienes aprueban al Gobierno central (33,6%).

Moreno arrolla en valoración. No solo es el único candidato cuya valoración supera el 5, sino también el que mayor porcentaje de andaluces consideran el más “sincero” (40,2%), “fiable” (42,3%), “honesto” (39,5%), “preparado para gobernar” (45,7%) y “dialogante” (47%), siempre muy por delante de María Jesús Montero, la candidata del PSOE, que solo supera el 20% en la pregunta sobre la preparación para gobernar. Entre quienes mencionan un líder concreto al responder, un 52,9% dice el nombre de Juan Manuel Moreno cuando se le pregunta por quién prefieren que sea el presidente tras las elecciones, frente a un 22,6% que nombra a María Jesús Montero. Son más de 30 puntos de diferencia.

Los encuestados también ven al PP como el partido que “mejor defiende los intereses de Andalucía”, que “mejor representa a la gente como usted” (es decir, como el entrevistado), que “le inspira más confianza”, que “tiene mejor líder en Andalucía” y que “está más capacitado para gobernar la comunidad”, con porcentajes de quienes piensan así que van del 30,8% al 48,6%, siempre con claras diferencias con respecto al PSOE. La buena noticia para los socialistas es que el partido del puño y la rosa sigue siendo aquel por el que un mayor porcentaje de los encuestados declara sentir más “simpatía”.

El principal motivo de preocupación para Moreno es la sanidad. Hasta un 38% de los encuestados la consideran uno de los tres principales problemas de la comunidad, muy por delante del segundo asunto que más inquieta, la vivienda (22,8%). Este dato hay que ponerlo junto al ofrecido en marzo por el Barómetro sanitario del CIS, que mostraba cómo los andaluces son los que menor satisfacción muestran con el funcionamiento del sistema sanitario, que es competencia de la Junta.

Por datos como estos, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, insiste en que las elecciones del 17 de mayo deben ser “un referéndum sobre la sanidad pública”. La sanidad también es citada por más de un 40,7% de los encuestados como uno de los tres problemas que más le afectan directamente. Es decir, no es un problema sobre el que se oiga en la televisión o se lea en los medios y en las redes, es un problema sufrido directamente por un amplio porcentaje de los andaluces. El 26,5% de los encuestados creen que la sanidad es el asunto sobre el que es más “necesario” que actúe el Gobierno andaluz, más del doble que el segundo, la gestión de catástrofes (12,6%).

En una escala en la que 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, los andaluces se sitúa en un 5,06, más a la derecha que el conjunto de la población (4,71). Un 62,4% se consideran católicos, casi 10 puntos más que en el conjunto de España (52,8%). En la comunidad con menor PIB per cápita de España, la sociedad se percibe mayoritariamente como clase media en sus distintas variantes (53,9%), mucho más que clase trabajadora/obrera (15,3%) o clase baja (13%).