Compromís se enreda en el aterrizaje de Oltra en su candidatura a la alcaldía de Valencia

La exvicepresidenta no asiste a la ejecutiva a la que había sido invitada. “Hay días que los diálogos no llegan al mejor puerto”, dice la portavoz municipal Papi Robles

El aterrizaje de Mónica Oltra en la candidatura de Compromís a la alcadía de Valencia se ha encontrado con las primeras discordancias internas. La exvicepresidenta de la Generalitat había sido invitada este miércoles por la tarde a la ejecutiva de la coalición en la ciudad para abordar su designación, pero finalmente no asistió porque la portavoz municipal, Papi Robles, le comunicó por la mañana que se iban a tratar cuestiones de procedimientos internos. Oltra, que no ostenta ningún cargo, consideró entonces que no tenía sentido su presencia allí por lo que declinó la invitación.

Al término de la reunión, Robles recalcó que la formación valencianista “quiere” que la exvicepresidenta del Consell y referente de la coalición sea la candidata de la coalición a la alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027. E intentó quitarle hierro al desencuentro, al ser preguntada por la ausencia de Oltra: “Hay días que los diálogos no llegan al mejor puerto, pero al día siguiente volvemos a comenzar”, según recoge Europa Press.

La portavoz resaltó que la formación ha trasladado “públicamente” y “en diferentes ocasiones” su “alegría y satisfacción” por la candidatura. Ella, personalmente, expresó su intención de dar un paso al lado si Oltra decidía presentarse, como así fue finalmente. Ahora llega el momento de empezar a encajar las piezas en el funcionamiento interno de la coalición y sobre todo en el diseño y composición de equipos de trabajo en un proceso que desemboca en la confección de las listas electorales, momento en el que afloran las mayores tensiones orgánicas. Compromís está formada por dos patas principales: Més Compromís (mayoritaria, a la que pertenece Robles) e Iniciativa (de la que forma parte Oltra).

El propósito es que Oltra encabece una lista unitaria a la izquierda del PSPV-PSOE. Ella siempre ha abogado por la confluencia y en este sentido se pronunciaron Podemos o Esquerra Unida (que no cuentan con concejales), tras el anuncio de su vuelta al ruedo político. No obstante, esa confluencia tensionará aú más la elaboración de las listas.

Robles inicidió en que la voluntad de la ejecutiva era mostrar su respaldo a la candidatura de Oltra. “Esta ejecutiva quería trasladárselo en persona porque somos una coalición de afectos y que cree en el contacto personal”, indicó Robles. Pero la formación valencianista “tiene que llevar a cabo una parte orgánica de trabajo para que la candidata salga ratificada y aclamada en una asamblea, como ya se hizo con Joan Ribó”, quien fuera alcalde de la capital del Turia de 2015 a 2023, añadió.

“Nosotros queríamos crear un espacio cómodo para que Mónica pudiera venir y recibir a la ejecutiva, pero bueno, parece que a última hora no ha sido así”, reconoció. “Reiteramos que estamos preparados para trabajar por la mejor candidatura, que lo haremos y que, además, cuanto más pronto lo hagamos, más pronto pondremos toda la maquinaria en marcha para recuperar la Alcaldía de València”. “Hay que poner en marcha todos los mecanismos para que sea a la altura” porque “nuestro liderazgo está clarísimo y trabajaremos por él”, ha enfatizado.

Cuestionada sobre la futura lista de Compromís de cara al Ayuntamiento de València, Robles subrayó que “lo que significa ser candidata es ser candidata”. Dicho esto, agregó, “el resto ya se decidirá en los órganos en los que se tengan que decidir”. “Lo que importa es que queremos que Mónica sea nuestra candidata y trabajaremos para que sea lo más pronto posible” e insistió en la idea del cariño: “Tenemos que habilitar espacios para hablar con ella de manera directa y trasladar nuestro cariño, y después separar todo el procedimiento orgánico. A Mónica siempre la ha caracterizado su ética política; eso lo hemos de respetar, lo modificaremos, lo haremos bien, se lo diremos en persona y después trabajaremos para que sea elegida candidata lo más pronto posible”.

Sobre si va a convocarse una asamblea, Robles se limitó a replicar que Compromís “seguirá trabajando” para encontrar “la mejor fórmula”. “Continuaremos trabajando porque lo que queremos es buscar la mejor fórmula y decirle a toda la ciudad de València que estamos aquí”, zanjó.

Este jueves, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha restado importancia a las diferencias. “Por supuesto que Mónica Oltra es una magnífica candidata”. Así lo ha manifestado a los periodistas. Baldoví, que como Robles forma parte de Més Compromís mientras Oltra es de Iniciativa, ha negado que haya fractura en el seno de la coalición valencianista después de que la exvicepresidenta anunciara el mes pasado su regreso a la política.