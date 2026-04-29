La cooperativa de supermercados Consum crece un 9,7% y reparte 128 millones entre sus 23.000 trabajadores

La sexta empresa de distribución de España por superficie factura 5.163 millones y logra 122 millones de beneficios, un 12% más

Consum, cooperativa valenciana de supermercados, facturó 5,163 millones en 2025, un 9,7% más que el ejercicio anterior. Los beneficios sumaron 122 millones, lo que supone un crecimiento del 12%. Los trabajadores recibieron 128,7 millones de euros entre reparto de resultados (69 millones de retornos e intereses pera socios) y primas por objetivos (59,7). La plantilla suma 23.031 trabajadores (son socios el 93,8%), con un incremento de 1.162 empleados el pasado año.

Son los principales datos de los resultados que ha presentado este miércoles la dirección de la cooperativa que ocupa el sexto puesto en la clasificación nacional en empresas de distribución por superficie. Ha aumentando su cuota un 0,2% hasta captar el 4,9% del mercado nacional, mientras que en su área de influencia este porcentaje se sitúa en el 13,9%. El pasado año celebró su 50 aniversario.

Consum cuenta con 1.017 establecimientos, 514 supermercados propios y 503 charters (franquicias), ubicados en la Comunidad Valenciana (en la que tiene su mayor implantación), Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. En 2025 se abrieron 59 supermercados (18 Consum y 41 charters)

Por todo ello, Antonio Rodríguez, director general de la empresa, ha calificado los resultados de “excelentes”. Ha ponderado que ha ganado “cuota de mercado” y mantenido el sexto puesto nacional, a pesar de “la incertidumbre y la inestabilidad geoeconómica” y de las epidemias como la porcina, que han afectado a los precios. Rodríguez ha atribuido los buenos resultados al crecimiento de clientes, al funcionamiento de los productos frescos y congelados y al ajuste de gastos.

El dirigente ha anunciado la apertura del primer supermercado (de 1.400 metros cuadrados) en la Comunidad de Madrid, concretamente en Parla, prevista para el 2028. “Vemos oportunidad de crecimiento orgánico empezando por de sur de Madrid. Por ello, la construcción de la plataforma logística de Noblejas (Toledo) será clave para reducir los gastos de transportes en Castilla-La Macha y en Madrid”, ha señalado Rodríguez.

El director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, durante la presentación de resultados. Rober Solsona (Europa Press)

El directivo ha destacado también el crecimiento planificado en Cataluña (donde dispone de 289 establecimientos) con siete tiendas más y una estimación de entre 15 y 20 franquicias. “Es un mercado enorme y nos interesa mucho”, ha señalado.

El coste de cerrar los supermercados cuando se decretan alertas meteorológicas, medida anunciada tras la mortífera dana de Valencia de 2024, no ha sido relevante, ha sostenido. “En alimentación, si cierras un día y dejas de vender tres millones, los siguientes días vendes un poco más”, hasta el punto de que no se recupera del todo las ventas, pero casi no hay pérdidas, ha añadido. “No tiene importancia para nosotros”, ha apostillado, antes de reafirmar la continuidad de la medida para evitar posibles perjuicios en los trabajadores y a los clientes.

En el balance, el director general ha señalado que la huella de carbono de Consum aumentó el pasado año un 16% más, debido principalmente a la actuación de los “grupos electrógenos” y a la incorporación de nuevos supermercados adquiridos a otro operador".