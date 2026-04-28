La jueza reitera a Mazón que aporte sus mensajes y ‘whatsapps’ durante la dana

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmara su decisión de no investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su gestión de la dana, la catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia, la jueza de Catarroja que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, vuelve a pedir al popular que aporte voluntariamente los whatsapps, mensajes, facturas y listados de llamadas del día de la desgracia, el 29 de octubre de 2024, según un auto notificado este martes.

La magistrada reitera su reclamación de cara a la declaración como testigo de Mazón. La comparecencia, que todavía no tiene fecha, será fijada después de que la Audiencia Provincial de Valencia conteste al recurso que presentó el abogado del expresidente contra la negativa de la jueza a que el popular se persone en la causa y tenga acceso a toda la documentación del procedimiento penal.

La jueza considera que la declaración como testigo de Mazón es “incuestionable”. Y justifica el uso de este calificativo con su auto del pasado octubre en el que fijaba la comparecencia en el juzgado con la misma condición de Maribel Vilaplana, la periodista que permaneció el día de la dana más de cuatro horas en el céntrico restaurante El Ventorro de Valencia con el entonces president. La magistrada recuerda que la informadora pudo escuchar durante el almuerzo las llamadas que el entonces jefe del Consell mantuvo con la responsable de la emergencia, la consejera de Justicia e Interior y hoy principal investigada en la causa, Salomé Pradas.

En su última resolución, la instructora indica que Mazón, al comparecer como testigo, deberá decir la verdad “bajo apercibimiento de incurrir en falso testimonio”. Y avisa de que no podrá acudir al juzgado con su abogado (una posibilidad que sí ampara al investigado). “Sólo podría ser admisible la asistencia letrada si la declaración testifical tuviera un efecto incriminatorio”, señala la instructora. Durante más de un año, el expresident ha defendido distintas versiones –contradictorias entre sí- sobre qué hizo el día de la dana. Entre sus relatos, llegó a decir que, desde primera hora de la tarde, siguió la reunión del Cecopi –el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis- desde su despacho oficial en la sede del Gobierno. Esta afirmación que se ha revelado falsa, ya que el entonces barón popular permaneció hasta última hora de la tarde con Vilaplana. Primero, en el restaurante El Ventorro. Y, después, en un céntrico aparcamiento de Valencia.

La Audiencia de Valencia rechaza apartar a la jueza del caso

Al margen de la nueva resolución de la jueza de Catarroja, este martes ha trascendido que la Audiencia de Valencia ha rechazado un recurso de queja que presentó el abogado y youtuber Ruben Gisbert contra la decisión de apartar de la investigación a la instructora Ruiz Tobarra.

El promotor de la tentativa para echar a la magistrada de las pesquisas es un letrado que fue invitado por el PP y Vox a la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas y que se querelló sin éxito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la instructora y su marido, el también juez Jorge Martínez. “Visto el escrito de recusación, la decisión de la instructora no es arbitraria”, concluye la Audiencia, que asume la tesis de la Fiscalía, que también se oponía a la estimación de la queja interpuesta por este letrado youtuber que ejerce una acusación particular.