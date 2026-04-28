Carmen Grau, experta en gestión de riesgos: “La estabilidad de los niños no se ha priorizado tras la dana”

La investigadora en Tokio alerta de que España sigue sin aprender de las catástrofes y señala a la escuela como el gran vacío de la cultura preventiva

Cuando Carmen Grau recuerda el 11 de marzo de 2011 en Japón —el día del terremoto, el tsunami y la crisis nuclear de Fukushima, uno de los mayores desastres de la historia reciente—, no habla primero de la catástrofe. Habla de sí misma. De lo que hizo mal. De lo que no supo hacer. De cómo, en medio del caos, los japoneses que tenía alrededor le indicaban qué hacer, por dónde ir, qué evitar. “Ahí me di cuenta de lo poco preparada que estaba”, resume. Aquella experiencia —el llamado “triple desastre”— no solo la marcó como investigadora. Le reveló algo más incómodo: que no se trataba de un problema individual.

Aquella escena fue el punto de inflexión. No solo por la experiencia vivida, sino por la pregunta que dejó abierta: ¿por qué una sociedad sabe reaccionar ante un desastre y otra no?

Grau, nacida en Tavernes de la Valldigna en 1984, en un territorio acostumbrado a convivir con inundaciones, arrastraba ya una memoria personal de estos episodios. Pero pronto entendió que esa experiencia no era suficiente. “Aquí esa memoria es familiar, oral. En Japón es colectiva, estructurada”, explica. Esa diferencia —aparentemente sutil— es, en realidad, el eje de su trabajo.

Doctora en historia contemporánea, periodista e investigadora especializada en gestión de desastres con perspectiva de género, es investigadora adjunta en el Institute for Sustainable Community and Risk Management de la Universidad de Waseda y docente en la Universidad de Senshu, en Tokio. Ha desarrollado su carrera entre Japón y América Latina, donde trabajó en la UNESCO en proyectos vinculados a comunicación, emergencias y desigualdad. Ese recorrido le permitió comparar realidades distintas y construir un enfoque propio: pensar los desastres no como hechos inevitables, sino como fenómenos cuya gravedad depende de cómo se organiza la sociedad. “Prevenir o protegerse de los desastres es una cuestión de gobernanza del riesgo”, resume.

Ese concepto —gobernanza del riesgo— conecta directamente con otro término clave en Japón: bosai. Literalmente, significa prevenir y protegerse frente a los desastres. Pero, en la práctica, es mucho más que una palabra. Es un sistema.

“Bosai está en la educación, en las instituciones, en la comunidad, en las normativas. No es que los japoneses nazcan sabiendo qué hacer. Es que llevan décadas organizándose para ello”, explica Grau. Frente a la idea de que se trata de una cuestión cultural difícil de trasladar, insiste: “Es gobernanza. Se puede hacer”.

La diferencia empieza, de hecho, en la escuela. En Japón, los niños aprenden desde los tres años cómo actuar ante un terremoto, un tsunami o cualquier otro riesgo propio de su entorno. Los centros educativos realizan simulacros frecuentes, adaptados al territorio, y la prevención forma parte de la vida cotidiana. Es un aprendizaje continuo que se transmite de generación en generación.

En España, en cambio, la cultura del riesgo apenas ha penetrado en el sistema educativo. “Los centros tienen protocolos contra incendios, pero no frente a inundaciones u otros fenómenos”, apunta. Para Grau, no se trata de un detalle menor, sino de una carencia estructural: “Si no formas desde la base, es muy difícil que la sociedad responda de otra manera”.

El gran olvidado tras la dana

Ese vacío se ha hecho especialmente visible tras la dana que devastó parte de la Comunitat Valenciana. Durante el último año, la investigadora ha trabajado en municipios afectados y ha participado en proyectos sobre el terreno, como simulacros inspirados en el modelo japonés en centros de Catarroja.

Su diagnóstico es claro: “El gran olvidado de la reconstrucción es el sector educativo”. Mientras en Japón una de las primeras decisiones tras un desastre es restablecer la normalidad escolar, en la Comunitat Valenciana hay centros que siguen en barracones, con procesos inciertos y decisiones fragmentadas. “Más allá de quién tenga la competencia, lo importante es que los niños necesitan estabilidad. Y eso no se ha priorizado”.

El problema no es solo de tiempos, sino también de decisiones. “Se están planteando reconstrucciones en zonas que sabemos que se pueden volver a inundar”, advierte. Para Grau, reconstruir sin cambiar el modelo equivale a asumir que el desastre se repetirá en las mismas condiciones.

Pero el fallo no empieza en la reconstrucción. Viene de antes. Y tiene que ver con cómo percibimos el riesgo.

“Los seres humanos tendemos a minimizarlo. Más del 80% lo hace”, explica. Ese sesgo cognitivo se combina con la falta de formación y con una memoria que no se convierte en aprendizaje colectivo. El resultado es una paradoja: territorios que conocen su vulnerabilidad, pero actúan como si no existiera. “Si miras el calendario, cada generación tiene una gran inundación. Lo sabemos. Pero no actuamos como si lo supiéramos”, afirma.

A ese patrón se suma el modelo territorial. “Si construyes cada vez más en zonas inundables, el impacto será mayor”, señala. Para la investigadora, muchas decisiones urbanísticas han ignorado la lógica del entorno, incrementando el riesgo.

Ciencia, política y ciudadanía

En su análisis, el problema atraviesa toda la cadena. “Existía la información, pero no se supo interpretar”, afirma sobre la dana. Para Grau, uno de los déficits clave es la desconexión entre el conocimiento técnico y la toma de decisiones. “Se tiene que respetar al técnico. El conocimiento estaba, pero no se tradujo en acción”.

A ello se suma la falta de coordinación institucional y la escasa participación real de la ciudadanía en los procesos de reconstrucción. “No basta con colgar un plan en una web y hablar de transparencia. La gente tiene que sentir que forma parte del proceso”.

Frente a este escenario, Grau insiste en que el cambio necesario no pasa solo por más infraestructuras, sino por algo más profundo. “No es tan caro. Es educación”.

Formación desde la infancia, pero también en administraciones, comunidades y ciudadanía. Una educación que incorpore además miradas que hasta ahora han quedado fuera, como la perspectiva de género, clave para entender cómo afectan los desastres de forma desigual.

El reto, en cualquier caso, va más allá de una sola catástrofe. El cambio climático está intensificando los fenómenos extremos y ampliando los riesgos. Entre ellos, uno especialmente invisible: las olas de calor. “Van a ser uno de los grandes desafíos en los próximos años”, advierte.

La pregunta no es si llegará el próximo desastre, sino en qué condiciones lo hará. “Me gustaría que hubiésemos aprendido a poner el conocimiento en el centro, a invertir más en ciencia y a formar a la ciudadanía”, concluye. Y, sobre todo, que la educación deje de ser el eslabón más débil de la cadena.