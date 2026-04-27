El Tribunal Superior valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón por la dana

El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no será investigado por su gestión de la dana, la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado los recursos de súplica de las asociaciones de víctimas contra la decisión del alto tribunal del pasado 16 de marzo de no imputar a este popular. El día de la desgracia, el dirigente pasó cuatro horas en un céntrico restaurante de Valencia con una periodista mientras se inundaba la provincia.

La sala de lo civil y penal del órgano judicial ha descartado -por unanimidad de sus cinco magistrados- no aplicar el aforamiento al expresident al no apreciar “abuso de derecho alguno” por su condición de diputado. Al ocupar un escaño autonómico, Mazón solo podía ser investigado por el alto tribunal valenciano.

El TSJCV estima ahora que los recursos presentados contra la decisión de no investigar a Mazón “no llegan al extremo de proporcionar razones bastantes de la equivocación de la sala [...] sobre la posición de garante del aforado y la existencia de indicios serios y fundados”. La resolución ha sido notificada este lunes.

Los magistrados no ven indicios de delito en la “participación” de Mazón en el envío del Es Alert, el aviso masivo a móviles que se remitió el día de la riada a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los fallecidos ya habían muerto. La jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sitúa esta notificación en el epicentro de sus pesquisas y argumenta que, si la Generalitat de Mazón hubiera enviado antes el mensaje, se habrían salvado vidas.

El tribunal sostiene que tampoco hay motivo para conectar al popular con el delito de homicidio imprudente, el tipo penal –junto al de lesiones imprudentes- que se atribuye a los dos únicos ex altos cargos de la Generalitat imputados: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la inundación, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso. Y estima también que el expresident no incurrió en ningún delito “por omisión”.

La resolución expone que el dirigente no tenía “posición de garante” durante la dana de 2024 porque las normas no le situaban en la cúspide jerárquica de la emergencia. Al mando de la crisis, estaba la exconsejera Pradas. Y apunta que el expresident era diputado en las Cortes Valencianas antes de la catástrofe. Y, por ello, según el auto, no hay vínculo –como sostenían las víctimas- con el denominado caso Gallardo, que investiga al ex secretario general del PSOE extremeño Miguel Gallardo, que está procesado por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017. Gallardo renunció en enero al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura y perdió el blindaje que le proveía el aforamiento. “Allí [caso Gallardo] se trataba de un supuesto de adquisición sobrevenida de la condición de parlamentario de las Cortes de aquella comunidad autonómica por quien hasta ese momento carecía de fuero procesal”, precisa el TSJCV, que recuerda que Mazón desembarcó en las Cortes Valencianas como diputado –y adquirió así la condición de aforado- en la XI legislatura, que arrancó en junio de 2023, 16 meses antes de la dana.

Al desechar los recursos de súplica de las acusaciones, el TSJCV confirmar su tesis de no investigar a Mazón. El tribunal reprochó entonces a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye desde hace 17 meses la causa que su exposición razonada -justificación de motivos para pedir indagar al popular- se basaba en “sospechas y conjeturas” y “alusiones indirectas”. Y recriminaba a la magistrada que no fijaba una conexión clara entre el popular y los delitos bajo el radar de la instructora.

Jaque a las maniobras para apartar a la jueza

Nuevo balón de oxígeno para la jueza de Catarroja que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra. El TSJCV ha desestimado un recurso del abogado y youtuber Ruben Gisbert contra la decisión del alto tribunal de rechazar una querella contra la magistrada y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Gisbert acusaba a la pareja de la instructora de tomar declaración a víctimas de la dana en la fase inicial de las pesquisas.

El letrado, que fue invitado por PP y Vox a la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas, sostenía que el marido de Ruiz Tobarra incurrió en los delitos de revelación de secretos y usurpación de funciones públicas al tomar las supuestas declaraciones de los testigos. Y, en su querella, reclamaba apartar a la jueza de la causa, someterla a un examen psiquiátrico y echar a la magistrada y a su marido de la carrera judicial.

Con su movimiento, el TSJCV desestima el recurso de súplica de Gisbert contra el auto de este órgano judicial del pasado 16 de marzo. Sus magistrados, en una decisión contra la que no cabe recurso, desmontan los argumentos del querellante, que sostenía que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva e infringido la Ley por no aplicar los artículos del Código Penal que regulan la usurpación, la prevaricación judicial, la revelación de secretos y la omisión del deber de perseguir delitos.