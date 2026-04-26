Víctimas de la dana, del cribado de mama de Sevilla y de residencias de Madrid se unen en una concentración en València

La presidenta asociación mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Ángela Claverol (5i) y la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez (3i) durante la manifestación de este domingo en València contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana.

Rosa Alvárez, de la asociación de víctimas mortales de la riada, ha agradecido la presencia de estas dos entidades, con las que les une el dolor y el “maltrato institucional”

Las asociaciones de víctimas y damnificados de la dana de Valencia de 2024, la Asociación de mujeres con cáncer de mama Amama Sevilla y la Asociación 7291 Verdad y Justicia de Madrid se han unido este domingo en València en su primer acto conjunto durante la concentración por los 18 meses transcurridos desde las inundaciones que dejaron 230 fallecidos en la provincia de Valencia.

La plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, ha sido el escenario de la movilización mensual convocada por más de 200 entidades sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana con el lema Mazón a prisión, que esta vez ha tenido como novedad la participación de representantes de Amama y de 7291 Verdad y Justicia.

Es el primer acto conjunto de estas asociaciones afectadas por una “gestión negligente de los gobernantes”, como la falta de avisos en la dana, la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía y las muertes en residencias de Madrid en la pandemia de covid por los llamados “protocolos de la vergüenza”, colaboración que van a continuar en el futuro, han explicado.

Durante la concentración se ha destacado que todas estas asociaciones comparten dolor y lágrimas; se han coreado lemas como Mazón a prisión, Consell dimisión, Ayuso dimisión y Bonilla dimisión; y se ha depositado en el jardín aledaño al Palau de la Generalitat una corona de flores “en memoria de las víctimas que las negligencias políticas provocaron”.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha afirmado que les une el dolor por “la negligencia de los malos gobernantes que han dañado a su pueblo en la parte más sensible: la salud, la muerte y el abandono”, y ha aseverado que comparten lágrimas, pero también determinación: “no nos vamos a rendir, no nos vamos callar y vamos a seguir adelante hasta que las fuerzas” aguanten.

La presidenta de la asociación 7291 Verdad y Justicia de Madrid, María Jesús Valero, ha asegurado que son “infatigables” y seguirán hasta que las fuerzas les lleguen; ha lamentado que les tratan “muy mal” los gobernantes de estas tres comunidades autónomas, y ha afirmado que “parece mentira” que Mazón siga en su escaño y Ayuso y Bonilla “en su poltrona”.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Alvárez, ha agradecido la compañía de estas asociaciones de Sevilla y Madrid, con las que les une, ha dicho, el dolor y el “maltrato institucional” de un “mal gobierno” que ha querido “deshumanizar y deslegitimar” a unas asociaciones que hoy dan el primer paso hacia un camino conjunto.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, ha denunciado “las políticas de muerte de gestiones negligentes” que han acabado con la vida de personas en Valencia, Andalucía y Madrid, y ha anunciado que van a enviar a los partidos políticos mociones para que en los Ayuntamientos se reclame que Mazón deje el acta.

Desde la Asociación de Damnificados por la Dana de L’Horta Sud, Elizabeth González ha asegurado que están cansados del “maltrato institucional” y de que no haya “ningún reconocimiento a las víctimas”, y ha destacado que, aunque han intentado dividirles, cada vez son “más fuertes”.

En la concentración se ha reclamado de nuevo que el expresident de la Generalitat Carlos Mazón que deje el acta de diputado autonómico y deje así de estar aforado, y acuda a declarar al juzgado de Catarroja (Valencia), donde se instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

Además, las asociaciones de víctimas de la dana han anunciado que el próximo martes estarán en la puerta de Les Corts para recordar a los consellers que ese día comparecerán en la comisión de investigación sobre la tragedia -Susana Camarero, Vicente Martínez Mus y Miguel Barrachina- que la responsabilidad de la emergencia “también era suya”.