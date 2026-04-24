Diana Morant avisa de que las autonomías que apliquen la “xenófoba” prioridad nacional de la ultraderecha tendrán “al Gobierno enfrente”

VALÈNCIA, 24/04/2026.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, inaugura la jornada Innovación para una reconstrucción resiliente, cuyo objetivo es lanzar el Grupo de Trabajo sobre Innovación para la Resiliencia Climática, en el marco de una iniciativa del Ministerio, la Red Innpulso y las universidades públicas de València para apoyar a los municipios afectados por la dana. En la imagen Morant conversa con el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, antes de comenzar el acto. EFE/Ana Escobar

La ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha advertido que cualquier gobierno autonómico que tenga la “tentación” de aplicar la ‘prioridad nacional’, que plantea Vox para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones públicas, “tendrá al Gobierno de España enfrente”: “Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución”.

Además, en clave valenciana, ha augurado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que gobierna con el respaldo parlamentario del partido ultraderechista, “volverá a plegarse” a las exigencias de los de Santiago Abascal, ya que considera que el actual presidente del PPCV “ha sido el gran promotor de los acuerdos con Vox”. Así lo ha manifestado a los periodistas antes de inaugurar una jornada sobre resiliencia climática, un día después de que Vox registrara en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia en la que insta al Consell a solicitar al Gobierno garantizar “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y establecer este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos o programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

Morant ha señalado que es “de una enorme cobardía que Vox le demande al Gobierno de España” aplicar la prioridad nacional’, ya que considera que lo hace porque los de Abascal “no quieren retratarse a nivel autonómico, donde tienen una mayoría clara y donde desde el primer momento Vox y el Partido Popular se han entendido a la perfección”.

En cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno no va aplicar “un marco que es absolutamente inconstitucional, xenófobo y racista” y del que Amnistía Internacional dice que “incumple con los derechos humanos y con el derecho de igualdad y no discriminación que recoge la Constitución”. Dirigiéndose a “estos que todo el rato se dan golpes en el pecho”, les ha recalcado que “defender España es defender la Constitución y la legalidad”.

Respecto a si cree que PP y Vox acordarán en la Comunidad Valenciana aplicar la prioridad nacional, tras los pactos de investidura alcanzados en Extremadura y Aragón, Morant ha augurado que “muy probablemente, porque el señor Pérez Llorca ha sido el gran promotor de los acuerdos con Vox”. Ha recordado “el pacto de la vergüenza” firmado tras las elecciones autonómicas de 2023 entre PP y Vox para investir ‘president’ a Carlos Mazón, en una mesa donde “estaba sentado Pérez Llorca” entonces como síndic del PP en Les Corts. “No ha cambiado nada o hemos ido a peor, porque la situación del Partido Popular en la Comunitat Valenciana es de mayor debilidad que cuando empezó la legislatura”, ha opinado, y ha hecho referencia a la dimisión de Mazón y a “todas las cesiones” del PPCV a Vox “para no convocar elecciones”.

Sobre los pactos alcanzados en Aragón y en Extremadura, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que por el momento “tenemos un texto”, acuerdos de investidura, pero ha insistido en que “cuando empiecen a convertirlo en medidas reales que incumplen la Constitución” no habrá “ninguna duda de que el Gobierno de España lo va a combatir” a través del TC. Como ejemplo, ha recordado “la mal llamada Ley de Concordia” aprobada en la Comunitat Valenciana entre PP y Vox para sustituir la Ley de Memoria Democrática, que fue “anulada por el Tribunal Constitucional de manera cautelar porque hay un recurso por parte del Gobierno de España.

De manera similar se ha pronunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha pedido al president que “se aleje” de la iniciativa presentada por Vox. “Si quiere plegarse a lo que le obliga el señor Feijóo solamente por mantener sus pactos con los ultras de Vox, tendrá que explicarle a los valencianos que efectivamente lo único que le interesa es cercenar derechos”, ha manifestado Bernabé a los periodistas en la jornada para la presentación de la hoja de ruta de gobernanza para la recuperación de la Albufera de València en la Universitat Politècnica de València. La delegada del Gobierno ha señalado que cuando escucha frases como “prioridad nacional”, le recuerda “al siglo pasado, a Mussolini, a Salvini y al American First de Donald Trump”.

El síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que su grupo parlamentario está “analizando” la iniciativa registrada por Vox “para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios”. Además, ha sostenido que “el tema del arraigo siempre ha estado ahí” y que este es un “debate estéril” y una “cortina de humo” generada por el Gobierno. Preguntado expresamente por si el PP apoyará esta PNL, Pastor ha contestado: “Nosotros estamos viendo, como siempre hemos hecho, con seriedad, analizando, documentando, para después poder llegar a los acuerdos y a los consensos necesarios”.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha justificado la iniciativa presentada por su grupo ante la “inseguridad en nuestras calles” y el “gran colapso” en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha sostenido, por la inmigración “irregular masiva”. Además, ha instado tanto al PP como al resto de partidos políticos a “explicar a los españoles por qué se oponen a que se les dé prioridad a ellos para el acceso a los servicios sociales”. “Vox no tiene que justificarse”, ha aseverado.