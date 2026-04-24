Destituyen a un alcalde pedáneo de Elche por presunto acoso sexual

El Ayuntamiento de Elche ha decretado este mediodía el cese inmediato del alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, tras tener conocimiento de la existencia de una denuncia por un presunto delito de acoso sexual. La decisión ha sido adoptada por el alcalde, Pablo Ruz, mediante resolución firmada a las 12:50 horas. La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional por una mujer residente en Arenales del Sol. Según consta en el atestado, los hechos habrían ocurrido el pasado 22 de abril de 2026, en torno a las 13:30 horas, en la vía pública, concretamente en la avenida San Bartolomé de Tirajana de la pedanía.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el alcalde pedáneo inició una conversación de carácter informal en la que, en un primer momento, hizo referencia a la afición de la mujer por la calistenia y a la próxima inauguración de un parque deportivo en la zona. Sin embargo, la denunciante sostiene que, de forma “sorpresiva y sin mediar consentimiento”, el denunciado comenzó a realizar comentarios de contenido sexual y cosificador.

Entre las manifestaciones recogidas en la denuncia, figura que el pedáneo habría indicado que podría tenerla registrada en su teléfono móvil bajo el término vejatorio de “putita”, lo que le generó una sensación inmediata de humillación y profundo malestar. Asimismo, la denunciante relata que el denunciado continuó con expresiones de índole sexual, sugiriéndole modificaciones físicas para aumentar su visibilidad en redes sociales, así como la realización de fotografías en la playa o la creación de contenido en plataformas para adultos.

La denuncia también recoge que, en el transcurso de otra conversación relacionada con un piercing en el ombligo, el alcalde pedáneo habría realizado un nuevo comentario de carácter sexual en presencia de una testigo, lo que provocó un reproche inmediato. Según el relato, los hechos se produjeron en un contexto de “clara asimetría”, debido a la condición de autoridad del denunciado como alcalde pedáneo, su posición en la comunidad y la diferencia de edad entre ambos, circunstancia que, según la denunciante, limitó su capacidad de reacción en ese momento.

El atestado señala además que, alrededor de las 15:30 horas de ese mismo día, se personó en el lugar una patrulla de la Policía Local de Elche, donde quedo registrada su intervención. La denuncia ha sido admitida a trámite y solicita la apertura de diligencias previas para esclarecer lo ocurrido. Entre las actuaciones solicitadas figuran la ratificación de la denunciante, la declaración en calidad de investigado del denunciado, así como la toma de testimonio a una persona que podría aportar información relevante. Por su parte, fuentes municipales han confirmado que, tras tener conocimiento de la denuncia, el Ayuntamiento ha procedido al cese inmediato del alcalde pedáneo mientras se esclarecen los hechos. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha condenado de manera “tajante e inequívoca cualquier conducta de este tipo, que no tiene cabida en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal”.