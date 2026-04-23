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Comunidad Valenciana
Política

Vox pide a la Generalitat Valenciana, presidida por el PP, instaurar la “prioridad nacional” en vivienda y ayudas sociales

La formación ultra pone por escrito la propuesta en Les Corts que ya se recoge en el pacto verbal para la investidura de Pérez Llorca, según su portavoz

El 'síndic' de Vox en Les Corts, José María Llanos, y la diputada del partido Ana Vega, el pasado martes.JOSÉ CUÉLLAR (CORTS VALENCIANES/Europa Press)
F. B.
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Valencia -
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Vox en la Comunidad Valenciana no se ha querido quedar rezagado con respecto a sus correligionarios en Extremadura y Aragón y ha registrado este jueves una iniciativa en Les Corts en la que insta al Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice “la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles” y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas. Una medida que ha sido tildada de xenófoba y anticonstitucional por el Gobierno y los partidos de izquierdas.

La formación liderada por Santiago Abascal presenta esta proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia días después de afirmar que el principio de “prioridad nacional” ya forma parte del acuerdo de investidura del popular Juanfran Pérez Llorca, si bien no se había recogido por escrito, antes de que ahora ambas formaciones hayan plasmado este concepto en los pactos de gobierno en Extremadura y Aragón. Ahora, la formación ultra, que asegura estar orgullosa de que la Comunidad Valenciana sea pionera en los pactos entre el PP y Vox, lo ha puesto negro sobre blanco.

El portavoz parlamentario de la formación, José María Llanos, ha destacado en un comunicado que la propuesta registrada este jueves en Les Corts “parte de un diagnóstico político claro: el deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos”.

En esta línea, ha remarcado la importancia de que el Estado y las instituciones “existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario”. Llanos ha situado la prioridad nacional como “eje central del debate político” y ha planteado en la Comunitat Valenciana un modelo que Vox, según ha afirmado, “ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España”.

La iniciativa, ha valorado el portavoz, “refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar”. Además, según han apuntado fuentes de la formación, este enfoque “ya ha comenzado a aplicarse en acuerdos de gobierno como los alcanzados en Extremadura y Aragón, donde la prioridad nacional se ha incorporado como eje de las políticas sociales”.

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