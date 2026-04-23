Mónica Oltra: “Va a haber un pacto de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie”

El ministro de Derechos Sociales y dirigente de Sumar, Pablo Bustinduy, en el centro, junto a la exvicepresidenta del Consell y futura candidata de Compromís Mónica Oltra (d), y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, a su llegada a la sede de Orriols Convive.

La exvicepresidenta de la Generalitat acompaña al ministro Pablo Bustinduy a una reunión sobre la crisis de la vivienda con vecinos de Orriols en lo que puede considerarse su primer acto de campaña a la alcaldía de València

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat y militante de Iniciativa-Compromís, anunció hace solo unas semanas su regreso a la primera fila de la política valenciana, ofreciéndose a armar y encabezar una candidatura a la alcaldía de Valencia en la que confluya toda la izquierda plural. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 —y dirigente de Sumar— se ha presentado este jueves en Valencia de su mano en el barrio de Orriols en lo que puede considerarse el primer acto de Oltra en su carrera a la alcaldía de la capital en los comicios de 2027. “Estoy absolutamente convencido de que gente de todas las formaciones se van a encontrar peleando en esa causa común para poner València al servicio de sus vecinos”, ha manifestado el ministro una posible confluencia electoral a la izquierda del PSPV liderada por la política valenciana. “Creo que va a haber un pacto de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie”, ha asegurado la propia Oltra al final del encuentro.

Ha sido el primer acto político en el que Oltra, ausente durante cuatro años de la primera línea de la política por su imputación judicial, participa dentro de la agenda municipal de Valencia. “Es un honor compartir este espacio de reunión con Mónica Oltra. Hay muchísima buena gente de este país que ha sentido una profunda alegría y una sensación de justicia” cuando anunció su vuelta, ha afirmado el ministro al referirse a ella. Así lo ha manifestado antes de participar en una reunión con entidades de desarrollo comunitario en la sede de Orriols Convive. Oltra ha llegado con el ministro Pablo Bustinduy, el diputado al Congreso Alberto Ibáñez, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de la capital, Papi Robles, y la edil Lucía Beamud.

Bustinduy ha explicado que ha sido él quien ha invitado a Oltra a participar en este encuentro con colectivos sociales de Orriols para hablar de problemáticas específicamente relacionadas con la vivienda. “Y no hay nadie mejor que Mónica Oltra para poder hacernos de anfitriona de la tierra que conoce y en la ciudad en la que estoy absolutamente convencido que va a volver a gobernar muy pronto la izquierda liderada por ella”.

Según ha defendido el ministro, con una alcaldesa como Oltra se trabajaría para que ciudades como València no sean “escaparates, ni centros comerciales, ni parques temáticos, que desgraciadamente es lo que está sucediendo por el problema de la vivienda”. “Las ciudades tienen que ser para los vecinos y vecinas que viven en ella y eso es lo que va a hacer Mónica”, ha augurado.

Oltra ha entrado a la reunión sin hacer declaraciones pero a la salida sí ha recordado que ella no ha dejado de pisar la calle y ha calificado el reencuentro con estas asociaciones de cálido y agradable. “Orriols es un barrio con muchas entidades, muy activas y con mucho trabajo comunitario, y cuando hay ciudadanía implicada en mejorar el día a día de sus vecinos, siempre es un espacio agradable al que acudir”, ha comentado.

La exvicepresidenta, responsable de la cartera de Servicios Sociales durante el Consell del Botànic, ha recordado, al igual que el ministro de Derechos Sociales, que el próximo martes, 28 de abril, se votará en el Congreso el decreto para la prórroga de los alquileres: “La gente tiene que presionar a los partidos políticos para que esa prórroga se produzca porque la gente que vota a la derecha también vive en casas de alquiler”, ha enfatizado Oltra aludiendo a la negativa de PP, Vox y Junts a convalidar el decreto.

“La gente está en pie de guerra porque viviendo cinco familias en un piso de 60 metros cuadrados no puede haber una vida digna. No cabe duda de que además hay problemas de falta de infraestructuras municipales en el barrio, de volumen de servicios sociales en un barrio como este, sabemos además que acaban de recortar la renta valenciana de inclusión y tenemos un problema muy grave para que se convalide el decreto de moratoria de los alquileres”, ha descrito Oltra.

De su futura pugna con las candidatas del PP, María José Catalá, y del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé, a la alcaldía de València, la exvicepresidenta ha recordado su implicación desde siempre en la política: “Lo más importante para hacer política es escuchar y hacerlo de primera mano y yo voy a estar al lado de la gente que más lo necesita, pero para construir una ciudad amable, en la que nadie tenga que pedir permiso para vivir”.

Oltra se ha mostrado confiada en que habrá un pacto “de todas las fuerzas políticas que queremos que realmente esto cambie. Que queremos que las políticas faciliten la vida de la gente y no haga más ricos a los ultrarricos, que es lo que esta pasando ahora, que las políticas favorecen a esos ultrarricos en su acaparamiento de recursos, de viviendas, y de dinero. Y los que estamos al otro lado, que pensamos que hay que favorecer la vida a la mayoría desde las instituciones, nos vamos a unir, no tengo ninguna duda”, ha remachado.

Por último, Oltra ha reconocido que en el encuentro hoy con entidades de Orriols ha sentido “mucha emoción”. “Hay mucho cariño y fuerza y ambos nos tienen que poner en pie y hacer caminar. Es lo que me ha sostenido todo este tiempo, así que muy agradecida a la gente”, ha concluido refiriéndose sin mencionarlo al juicio que tiene pendiente por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor en un caso que considera de lawfare.