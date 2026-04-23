José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts: “No soy partidario de retirar ayudas a Cáritas si se dedica a lo que se tiene que dedicar”

José María Llanos, portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, en las dependencias del parlamento este pasado martes.

El dirigente de la formación de ultraderecha hace balance de los pactos “pioneros” con el PP en Valencia, que han marcado el camino al resto, como en política migratoria, ahora en el ojo de la polémica por el acuerdo en Extremadura

José María Llanos (Torreblanca, Castellón, 59 años) dejó las clases de Derecho Romano que impartía en la Universitat de València para dedicarse a la política a partir de 2014, cuando se afilió a Vox. Antes, se había significado por sus numerosos recursos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ahora, este antiguo juez de la Audiencia de Valencia ejerce de portavoz de la formación de ultraderecha en Las Cortes valencianas. Llanos pondera los pactos “pioneros” en Valencia entre el PP y Vox, recurre a Santiago Abascal en busca de auctoritas y asegura que intenta ser “un buen católico”, aunque no lo consiga “todos los días”.

Pregunta. ¿Está negociando los presupuestos de este año con la Generalitat?

Respuesta. No. La excepcionalidad que supusieron las riadas nos llevó a unos presupuestos más tardíos el pasado año y los aprobamos en mayo. Todavía hay muchas cosas que ejecutar. Ahora, si el PP decide presentarlos, pues negociaremos.

P. Pero diversos medios señalan que el presidente Juanfran Pérez Llorca está negociando con la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis.

R. No hay negociación todavía, otra cosa es que haya contactos.

P. ¿No le molesta que las negociaciones de Vox se dirijan desde Madrid?

R. Vox es un partido nacional que está en todas las instituciones y tenemos un programa unitario, coherente. Yo estaba al tanto de las negociaciones. Se me ha preguntado y el grupo parlamentario también. Otra cosa es que tiene que haber unos que lleven las negociaciones de la forma más homogénea.

P. ¿En qué se ha notado más la influencia de Vox en el Gobierno del PP?

R. En la rebaja importante de la fiscalidad, sobre todo para jóvenes y familias numerosas, en la lucha contra la inmigración indiscriminada y masiva que estamos sufriendo, en la simplificación administrativa y en la defensa a ultranza del sector primario de nuestra agricultura.

P. ¿Fue un error salirse del Gobierno?

P. No, fue coherencia. Habíamos llegado a unos pactos por escrito con el PP en diferentes regiones y uno de ellos, fundamental, era la lucha contra la inmigración ilegal. El propio [Alberto Núñez] Feijóo dio orden a sus barones para que no fuera así y nos sentimos expulsados

P. La Comunidad Valenciana es pionera en los pactos entre el PP y Vox.

R. Empezamos por aquí y estamos orgullosos de ello y ahora se ha visto en Extremadura y lo esperamos también en Aragón, Castilla y León y quizá pueda ser también en Andalucía y en un futuro gobierno nacional. Es el programa de Vox, siendo minoría, aunque obviamente no se puede aplicar al 100%.

José María Llanos, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, durante la entrevista en su despacho de Les Corts. Monica Torres

P. ¿Es mejor Juanfran Pérez Llorca que Carlos Mazón?

R. No sabría decirle, sinceramente.

P. ¿Con quién tiene mayor sintonía?

R. Conozco más a Pérez Llorca porque ha sido síndico (portavoz) del PP. Mazón también fue siempre muy cordial. Estuvo muy predispuesto a negociar con nosotros.

P. ¿Es Vox el pagafantas del PP, como acusan ustedes a Compromís con respecto al PSOE?

R. No. Los mismos que nos dicen eso en el pleno le dicen al PP que hace lo que dice Vox.

P. ¿Por qué Vox nunca pidió la dimisión de un presidente que la tarde más fatídica de la historia reciente de la Comunidad Valenciana estuvo cuatro horas en el reservado de un restaurante?

R. El tema estaba judicializado. Era un tema muy grave. Además, nosotros no hemos apoyado al señor Mazón, hemos apoyado la estabilidad de un gobierno que estaba cumpliendo las exigencias de Vox. Propusimos la comisión de investigación aquí...

P. Sin la presencia de las víctimas.

R. Desde el principio, el plan no era exhaustivo, no era cerrado. Queríamos escuchar primero los datos objetivos de los expertos

P. Su partido es contrario al sistema autonómico. Después de siete años sosteniendo al gobierno autonómico del PP, ¿lo eliminaría?

R. Yo no defiendo el sistema actual. Creemos que las autonomías comportan despilfarro, duplicidad y desigualdad. Eso ha provocado que tengamos una educación, una sanidad, una seguridad y unos impuestos distintos en las regiones. Otra cosa es que hay prioridades. El sistema actual está blindado por nuestra Constitución.

P. ¿Considera mejor el anterior régimen centralista?

R. Yo creo en una legislación unitaria y en la descentralización administrativa. Las diputaciones provinciales tendrían que tener mucho mayor reconocimiento.

P. ¿Postula entonces una vuelta al sistema franquista?

R. Ese régimen no es franquista ni de la República. Es una situación en la que había un Estado unitario y descentralización administrativa. Quizá no la mejor.

P. ¿Es un nostálgico del franquismo?

R. Yo no soy nostálgico de nada. Cuando murió Franco yo tenía nueve años.

P. ¿Le molesta que les tilden de franquistas?

R. Puedo decir lo que decía Santiago Abascal: cuando nos acusan de algo que no somos, uno se lo pone como medalla. Porque lo que supone es que eres la reacción al pensamiento único. No soy franquista, creo en la democracia.

P. ¿Y de ultraderechista o fascista?

R. No me siento reconocido en absoluto. Calumnia quien puede, ¿no?

P. ¿Presentará Vox al extorero Vicente Barrera a la batalla política por la alcaldía de Valencia, a la que se ha sumado Mónica Oltra?

R. Ah, eso no lo sabemos. Ni lo sabe Santiago Abascal.

P. ¿No lo sabe todo del partido?

R. Bueno, casi, casi.

P. Usted es una persona muy católica...

R. Bueno, intento ser un buen católico y, desde luego, no lo consigo todos los días.

P. Y un buen católico le debe obediencia al Papa, ¿no? ¿Qué opina de las duras críticas de León XVI a la guerra de Irán?

R. Creo que al Papa, cuando habla ex cátedra, un católico tiene que aceptarlo y asumirlo. Y cuando no habla ex cátedra, pues no es un dogma. El Papa, como hizo también Juan Pablo II, tiene que hablar contra la guerra.

P. ¿Y sobre las críticas del Papa a Trump?

R. Por lo que yo he leído y oído, no nombró a Trump. Habló de forma un poco genérica. Trump se vio quizás nombrado.

P. Su partido en Extremadura asegura que ha acordado con el PP no conceder ayudas a las ONGs que ayuden a la regularización de los inmigrantes. ¿Está de acuerdo?

R. Bueno, no sé literalmente los términos. Lo que sí sé es que, igual que ya hemos pactado aquí en la Comunidad Valenciana, se van a retirar las ayudas y no se van a conceder a las que colaboren con la inmigración ilegal.

P. ¿Se pactó expresamente incluir la referencia a “la prioridad nacional”?

R. En el pacto de investidura no aparece expresamente el tema, porque fue un acuerdo oral, no quisimos que fuera por escrito, pero nosotros sí que lo hemos propuesto sobre los requisitos para acceder a las ayudas, que primero tienen que ser los nacionales, por ejemplo, en la renta valenciana de inclusión, entre otras medidas. Y Pérez Llorca ha hecho declaraciones al respecto.

P. ¿Es partidario de retirar las ayudas a una entidad como Cáritas de la Iglesia católica, que apoya la regularización?

R. No soy partidario de retirar ninguna ayuda a Cáritas siempre que se dedique a lo que se tiene que dedicar, a ayudar a los más necesitados.

P. Y entre ellos están los inmigrantes, ¿no?

R. ¿Cuántos españoles hay en la calle? Yo creo que los españoles, primero.

P. Entonces, ¿Cáritas solo debe ayudar a los españoles?

R. Cáritas ha de hacer la labor asistencial que está haciendo, pero no se tiene que colaborar con la inmigración ilegal.

P. ¿Los empresarios cercanos a Vox apoyan la regularización como la patronal, CEOE?

R. Pregúntele a ellos. Pero un empresario que se precie no dice ‘yo apoyo a Vox’. Yo no lo haría, públicamente. También hay quien me dice que los expertos defienden la unidad de la lengua [entre el valenciano y el catalán]. Bueno, serán los suyos. Pues en esto digo lo mismo: serán unos empresarios, otros me dicen que la regularización no es buena.

P. Usted tiene una acreditada trayectoria académica. ¿Cómo compagina esa base con defender tesis antiacadémicas con el valenciano?

R. No todos los expertos consideran que haya una unidad de la lengua. Yendo a la historia, podemos comprobar que en Valencia ya se hablaba una lengua romance cuando llegó Jaime I. No vinieron los catalanes a enseñarnos a hablar.

P. ¿Puede citar una universidad del mundo, un departamento de Filología, que defienda esa tesis?

R. Pues las hay, pero en este momento... Lo que sí le puedo decir es que la propia Universidad de Valencia tuvo una cátedra de filología valenciana.

P. Hay una doble denominación asimilada para una misma lengua. Vox pone el foco en el valenciano, pero sus representantes no lo hablan en público. ¿Padecen lo que los sociolingüistas llaman autoodio? ¿El valenciano es una lengua de menor rango que el castellano?

R. En absoluto. Adoro el valenciano, me siento muy valenciano, mi pueblo es valencianohablante y yo hablo valenciano de toda la vida. Lo que ocurre es que me formé hablando en castellano y lo hablo más fluido. Y las dos lenguas tiene el mismo valor.

P. ¿Cree que Vox ha tocado techo electoral en España?

R. Hemos subido en porcentaje de voto. No creo que Vox tenga techo y además no es lo que palpo en la calle.

P. ¿Considera la derrota de Viktor Orbán un punto de inflexión en la ascensión de la ultraderecha en Europa?

R. No. Lo ha dicho Santiago Abascal muchas veces. Orbán, igual que Marine Le Pen, defiende la soberanía nacional en una Unión Europea en la que nos podamos entender y ayudar. Y eso no significa que tengamos que estar al 100% con unos o con otros.

P. Le Pen y la primera ministra italiana Giorgia Meloni han sido críticas con Trump. ¿Es Vox más seguidista que ellas?

R. Esa pregunta le corresponde más a Santiago Abascal. En todo caso, creo que siempre hay que estar al lado de la democracia. Cada uno defiende sus intereses.