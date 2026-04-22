Los socialistas denuncian un cambio de planeamiento en una promoción de VPP en Valencia para añadir una piscina y zonas comunes

El portavoz socialista Borja Sanjuan con la edil Elisa Valía en la rueda de prensa en la que este miércoles han denunciado el cambio de planeamiento de la promoción de VPP de Natzaret.

El PSPV llama la atención sobre 77 unifamiliares públicos previstos en Natzaret que están todos reservados, según la promotora, sin que se conozca el precio ni haya permisos

El Ayuntamiento de Valencia ha recibido y tramita la solicitud de una promotora para el cambio de planeamiento que afecta a un desarrollo urbanístico de 77 viviendas unifamiliares de protección pública previstas en el barrio de Natzaret y que, según ha denunciado el grupo municipal socialista, ya están todos reservados —no comercializados— antes de que el gobierno municipal haya siquiera autorizado los permisos necesarios y en la que se pretende ahora hacer una piscina privada y zonas comunes. “Alguien lo tendrá que explicar muy bien”, ha manifestado el portavoz municipal socialista, Borja Sanjuan. El Gobierno local replica que lo que se está realizando es un estudio de detalle para la eliminación de un callejón interior que se genera con la urbanización de las parcelas a las que se refiere la permuta de la Generalitat.

La promotora Albaluz se adjudicó el año pasado tras un concurso suelo público en el barrio de La Punta, junto a la ZAL de Valencia, dentro del Plan Vive de la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de 77 unifamiliares a cambio de entregar 11 de ellos —en una permuta de suelo por vivienda edificada— al parque público de la Generalitat Valenciana.

La concejala socialista Elisa Valía se ha preguntado si el precio del módulo para construir la VPP está fijado y topado “¿qué interés puede tener un constructor en incurrir en más costes de producción que no va a poder repercutir en ningún caso en las personas que adquieran esos unifamiliares? Nos surgen muchas dudas". En la web de la promotora aparece esta promoción como “todo vendido”.

Sanjuan ha explicado que el grupo municipal ha confirmado que la promotora ya tiene reservados estos unifamiliares de VPP “a pesar de que ni se ha publicitado la promoción ni tiene el aval del Ayuntamiento para poder construir”. “Se han reservado sin precio fijo, que no sé yo si es algo que usualmente la gente hace cuando se compra una vivienda”, ha afirmado. Por ello, ha anunciado que su grupo va a presentar alegaciones al cambio de planeamiento que ha propuesto la promotora para que no se autorice “ni la privatización de las calles que se plantea y que tienen que ser públicas ni el cambio de planeamiento para hacer unifamiliares con piscina”.

El portavoz socialista ha detallado que esta promoción en Natzaret, de la que ya no queda ningún unifamiliar libre, según ha informado la promotora tras consultarle, es fruto de una permuta de la Generalitat Valenciana dentro del Plan Vive por la que la promotora se quedaba con suelo público para 77 viviendas y, a cambio, entregaba 11 de ellas a la administración autonómica.

A la licitación de los terrenos se presentaron solo dos empresas, pero una de ellas no entregó bien la documentación y fue descalificada, por lo que la adjudicación fue para la promotora Albaluz. Un procedimiento, ha alertado Sanjuan, que se repite en muchas de las permutas del Plan Vive de la Generalitat: “Se presentan dos empresas inicialmente, pero solo una de ellas aporta correctamente toda la documentación”, ha destacado.

Sanjuan ha incidido en que añadir piscina, jardín y pistas de pádel “no tiene sentido, ya que aumenta los costos de construcción y, sobre todo, de mantenimiento”. No es la única permuta denunciada por la oposición en Valencia.

En una nota de respuesta, el Gobierno local subraya que el Ayuntamiento no ha realizado ninguna permuta ni ha adjudicado ninguna vivienda relacionada con la denuncia realizada por el PSPV e insiste en que “el supuesto ‘pelotazo’ del PSPV se asienta en una ficción entera sobre a quién cree que se van a adjudicar unas viviendas que no están ni construidas”.

Según el consistorio, “insinuar corrupción sistémica sin pruebas a quien más daño hace es a quienes están esperando viviendas protegidas. Que nos dejen trabajar”, y ha añadido que ahora se está realizando un estudio de detalle, en periodo de información pública, para la eliminación de un callejón interior que se genera con la urbanización de las parcelas a las que se refiere la permuta de la Generalitat Valenciana. “Las alegaciones son el mecanismo administrativo previsto. Si se presentan, serán valoradas técnicamente y el planeamiento seguirá su tramitación ordinaria”, ha planteado el Ejecutivo local.

El Plan Vive, que presentó el expresidente Carlos Mazón en 2024, prevé la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en esta legislatura, con la colaboración público-privada como una de sus fórmulas de desarrollo. Esta promoción sería un ejemplo, ya que una promotora privada se adjudica varios lotes de suelo para VPP y entrega una parte de las viviendas acabadas a la Generalitat.