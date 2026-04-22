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Comunidad Valenciana
Accidentes laborales

Dos fallecidos al desplomarse el andamio de una obra en una calle de Benidorm

El accidente ha dejado atrapados a los dos trabajadores entre los escombros

Uno de los camiones de bomberos que han acudido al desplome de un andamio en la calle Ibiza de Benidorm, que se ha saldado con un fallecido y un herido grave. CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS (CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS)
El País
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Benidorm -
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Dos operarios han fallecido al desplomarse un andamio en una obra que se realizaba en una calle de Benidorm, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y confirmado el CICU de la provincia.

El aviso del accidente laboral ocurrido en el número 2 de la calle Ibiza del municipio benidormí se ha recibido a las 10:49 horas y los dos trabajadores han quedado atrapados entre los escombros, ha añadido el Consorcio.

El andamio se halla en la torre 2 del edificio Principado Europa, de 18 alturas, en la zona de Levante de Benidorm, y los servicios de emergencia han cortado la calle al tráfico de vehículos y personas.

El accidente laboral ha ocurrido cuando los trabajos habían finalizado y se procedía a levantar la estructura del andamio en vertical y, por razones que se están investigandoi, se ha producido el desplome.

Los bomberos han desplazado al lugar a casi una decena de efectivos del parque de la ciudad con una unidad de mando y jefatura, un furgón de salvamentos varios y una autoescalera. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB. Los servicios médicos han confirmado el fallecimiento de los dos trabajadores.

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