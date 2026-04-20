Un informe de bomberos forestales señala a la jueza que la Generalitat solo movilizó a 19 de los 121 disponibles el día de la dana

Sólo 19 bomberos forestales de los 121 disponibles el día de la dana en la provincia de Valencia fueron movilizados el fatídico 29 de octubre de 2024. Solo el 15% de los profesionales expertos en incendios y en rescates en emegerncias de la Generalitat y del Consorcio Provincial actuaron aquel día para rescatar y observar y alertar de los riesgos de la posibles crecidas de los barrancos. Los demás fueron enviados a casa a las 19.30, cuando los muertos ya se contaban por decenas y centenares de personas estaban atrapados en sus casa, en sus coches, en sus garajes o en las calles. La emergencia se dirigía desde el Cecopi, convocado en el Centro de Emergencias en l’Eliana de la Generalitat.

Esta información forma parte del contenido del informe que los bomberos forestales han entregado a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de Catarroja instructora de la causa de la dana, que se cobró 230 víctimas mortales. El informe refleja que las cinco unidades que trabajaron -dos de ellos automovilizadas- rescataron alrededor de 40 personas y trasladaron a zonas seguras a más de 150, unos números que aumentaron notablemente en los días posteriores.

El documento también señala que solo seis de las 26 unidades de Bomberos Forestales de la provincia de Valencia estaban al completo y que la mayoría de ellas no contaban con el material necesario para intervenir en inundaciones. La unidad Helitransportada de Siete Aguas no fue movilizada los días 29, 30 y 31 de octubre y la de Enguera lo fue el día 31 de octubre; que el día 30 diez unidades terrestres y dos helitransportadas continuaron toda la jornada sin ser movilizadas y que Castellón movilizó las primeras dos unidades la noche del día 30 y Alicante movilizó cinco el 31.

En cuanto al trabajo de cada unidad, relatan actuaciones las de Pedralba, Alzira, Font de la Figuera, Requena, Yátova, Chelva o Buñol, que fue la que se desplazó a vigilar el caudal del barranco del Poyo en Chiva hasta que fue retirada a las 14.40 horas, según señala el informe. Tdoavía no se sabe con seguridad quién dio la orden de retirada. A partir de las 16 horas, el agua empezó a meterse en la casa de los vecinos de Chiva que vivían junto al barranco. Las avenidas de agua procedentes de Chiva y de los barrancos de Horteta y Gallego sembraron de muertos la comarca de l’Horta Sud.

Esta última unidad, la de Buñol, explica que a las 12:50 aproximadamente les movilizaron a vigilar la escala del barranco del Poyo en Chiva, cuando “llovía con poca intensidad y el tráfico en las carreteras era normal, nada alarmante”. Al llegar allí, unos cuarenta minutos más tarde, la lectura les da “unos ochenta cm de los cinco metros que tiene la escala, ya transportaba gran cantidad de agua, pues allí el barranco tendrá aproximadamente unos cien metros de anchura y en condiciones normales está completamente secos”.

Se quedaron dos compañeros y otros tres fueron a Chiva donde “en esos momentos apenas sí corría un hilo de agua que no llegaba ni a rozar las franjas de la escala de medición”. Este hecho lo comunicaron a la Central del Consorcio de Bomberos y volvieron al primer punto de medición, con una parada en un supermercado para comprar comida porque pensaban que “pasaríamos allí la tarde”.

En ese primer punto, el caudal “había descendido ligeramente, unos diez cm”, hecho que comunicaron a la central. “Para nuestra sorpresa fuimos retirados hacia las 14:40. Desde entonces nos preguntamos qué hubiese ocurrido si nos hubiesen mantenido allí”, recoge el informe.

A las 19.30 les dieron permiso para retirarse si bien varios compañeros se quedaron en la base, otros se quedaron en la gasolinera y otros fueron los que estuvieron atrapados en la autovía. El caudal comenzó a bajar cerca de las once de la noche; a la base regresaron sobre la una y después, “sin orden ninguna”, se cambiaron para “ir a echar una mano en la autovía”.

La Unidad de Chelva estuvo actuando en Utiel donde colaboraron en el traslado de personas afectadas por las inundaciones al centro médico y rescatando a personas con ayuda de un tractor y trasladándolas a zona segura. A las 02:00 de la madrugada se les indica que pueden volver a Chelva pero todos los accesos están cortados por lo que decidieron quedarse a descansar en el parque de Requena.

La de Alzira relata rescates de alrededor de 15 personas y ocho perros de un chalet con el agua al cuello en l’Alcúdia; la de Requena se movilizó, por primera vez, a las 14:00 horas para el rescate de una persona mayor atrapada en la vivienda y que fue hallada tirada en el suelo y siguieron rescatando personas con movilidad reducida y trasladándolas al centro de salud y localizaron en una vivienda un matrimonio con movilidad reducida, ambos fallecidos.

La de Yátova explica que al llegar la hora de retirada, algunos se quedaron en la base, otros acabaron en una gasolinera y los que continuaron a la A-3 quedaron atrapados cuando la rambla del Gallo, que se convierte en la del Poyo, se desbordó en la A-3 y quedaron con una “ola de agua por encima del coche”. La unidad describe la situación como un “escenario de guerra” en el que el servicio voluntario, con agentes de la de Buñol, realizaron alrededor de 20 rescates y ayudaron en la extracción de más de 150 personas de la autovía.