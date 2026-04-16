La Romería de la Santa Faz de Alicante pasa en un año de la ‘espantá’ de Mazón a obtener la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial

La Romería de la Santa Faz de Alicante, en la que habitualmente se reúnen más de 300.000 peregrinos, muestra cada año dos facetas distintas. Por una parte, está la oficial, litúrgica y ceremonial: la visita a la reliquia considerada un retal del paño con el que la Verónica enjuagó el rostro de Jesús durante el Calvario. Y por otra, la social, pagana y festiva, la que reúne a los alicantinos en el día en que se da la bienvenida a la primavera y el buen tiempo. La Peregrina, como se la conoce en la ciudad, aglutina de esta forma a toda la sociedad, por lo que la ausencia de Carlos Mazón el año pasado, entonces aún presidente de la Generalitat, no obtuvo defensa alguna. Su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca, ha tratado hoy de subsanar el agravio y ha anunciado que el Consell declarará la segunda romería más concurrida de España, tras el Rocío, como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial.

La peregrinación parte cada segundo jueves después del Domingo de Resurrección desde la concatedral de San Nicolás de Alicante y recorre a pie 7,5 kilómetros hasta llegar al Monasterio de la Santa Faz, en el que se custodia la reliquia. La tradición nació en 1489, como rogativa para que lloviera durante una prolongada sequía. Una misa y una feria centran el programa de los romeros que deciden seguir el programa oficial, mientras que otros muchos aprovechan para comer la mona en el campo o en las playas. La festividad reúne también a gran parte de los cargos políticos de la Comunidad Valenciana, que en esta edición también han ofrecido una dualidad bien subrayada. Por un lado están los del PP, como Pérez Llorca o el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quienes han ceñido sus declaraciones ante los medios a la celebración de hoy.

El jefe del Consell, cuyo antecesor, Mazón, prefirió el año pasado viajar a Nueva York para evitar las multitudes que le afeaban su comportamiento durante la Dana de Valencia, ha anunciado la declaración de BIC, en el tercer intento de tramitación, tras los de 2002 y 2016, y ha señalado que con ella, la Peregrina “tendrá mucho más reconocimiento, más protección y más ayuda por parte de las instituciones valencianas”. De un muletazo, ha toreado el resto de asuntos de la actualidad. “Hoy no toca”, ha dicho, “tenemos muchísimos días para la valoración política y para tirarnos los trastos a la cabeza, por desgracia”. Tampoco ha querido bajar al barro Barcala. “Quien se centre en otra cuestión, es que no sabe a qué ha venido”. Muy cuestionado incluso por sus socios de Vox en el Ayuntamiento, a causa del escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, muchas de ellas asignadas a personas vinculadas al PP municipal, el primer edil alicantino ha preferido centrarse en la declaración de la romería como BIC. A su juicio, se trata de “un reconocimiento tras centenares de años de devoción a una de las demostraciones más grandes y a una de nuestras señas de identidad”.

En el otro lado, el de la oposición, sí han aprovechado la atención de los periodistas para subrayar las polémicas relacionadas con los populares. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha comenzado dando su apoyo al Consell en el reconocimiento a la romería de la Santa Faz. Luego, ha exigido de nuevo la dimisión del alcalde por el caso de Les Naus. En su opinión, el “cambio normativo” decretado por Mazón y ratificado por Pérez Llorca elimina controles y permite que los pisos, inicialmente destinados a personas con dificultades para el acceso a una vivienda, “prácticamente se hayan regalado a gente que gana más de 4.000 euros”. O que dispongan de “carné del PP”, sostiene. Sobre el mismo asunto, la también secretaria general del PSPV ha pedido que la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, se responsabilice y permita “que las viviendas vuelvan a quienes las necesitan” y que impulse que los pisos adjudicados irregularmente “se devuelvan”.

También ha comparecido la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes valencianas, Aitana Mas, quien considera el anuncio del BIC “una sonrisa” en un momento en que “Alicante siempre suele aparecer por malas noticias, asociadas a la corrupción”. A la investigación sobre las VPP de lujo, por la que igualmente ha solicitado la dimisión de Barcala, Mas ha añadido la de los bonos comercio que condujo a la detención del presidente de la Cára de Comercio de Alicante, Carlos Baño. En su opinión, en ambos casos, los populares deberían estar dando “explicaciones, en vez de estar un mes intentando encontrar algún caso de otro partido político que se parezca”.

Fuera del ámbito político, la jornada, soleada, ha transcurrido sin percances de importancia. Los peregrinos, muchos de ellos ataviados con blusón negro y pañuelo azul y blanco, como mandan los cánones, han participado en las tradiciones, como el reparto de 15.000 cañas de romero o la paraeta de mitad de recorrido, en la que se reparten rollitos de anís y vasos de mistela. Un amplio despliegue de seguridad ha vigilado el consumo de alcohol, ya que las autoridades lidian para que la fiesta sea 0,0, y dos puntos violeta han dado cobertura a las posibles víctimas de agresión sexual. Quienes han optado por el recorrido oficial, han asistido a la misa celebrada por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, quien ha dedicado su homilía a condenar el aborto. En su intervención, el prelado donostiarra ha criticado la intención del Gobierno de incluir el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución. “La política pisotea la ética”, ha espetado. Para Munilla, el aborto puede compararse con la guerra: “Atentar contra los inocentes es una de las heridas más profundas que puede infligirse a la Humanidad”, indica, “no hay causa, interés particular, ideología ni estrategia que justifique la eliminación del que no puede defenderse”.