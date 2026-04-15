Adif nombra a Joan Calabuig nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo

El valenciano Joan Calabuig Rull ha sido nombrado por el gestor ferroviario, Adif, como nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo, han confirmado este martes fuentes del Ministerio de Transportes. Calabuig, exsecretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas de la Generalitat Valenciana, ocupará este nuevo puesto después de la marcha en febrero del también valenciano Josep Vicent Boira, que dejó el cargo de comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo tras siete años.

Calabuig, de 65 años, fue primer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia entre 2015 y 2016, después de presentarse a la alcaldía tanto en 2011 como en 2015 por el PSPV-PSOE. Cuenta con una dilatada experiencia política siempre en el seno del partido socialista desde que presidió la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (Iusy) a mediados de los años ochenta. Luego, fue diputado autonómico, director general del Ivaj, europarlamentario y diputado nacional. Siempre ha defendido posiciones en el partido afines a la del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el que le une una larga amistad.

Transportes ha destacado que entre las funciones que desarrollará en este puesto están la de impulsar el pleno desarrollo del Corredor Mediterráneo, llevar a cabo la interlocución con las administraciones públicas y organismos públicos, o hacer el seguimiento del plan de ejecución del Corredor.

Asimismo, Calabuig informará periódicamente a las instituciones que participen directamente en el desarrollo del Corredor sobre el estado de situación de las actuaciones planificadas y en ejecución, y también elaborará un informe anual sobre los avances realizados en la ejecución del Corredor. Entre otros temas, el valenciano también analizará las conexiones ferroportuarias y las instalaciones logísticas ferroviarias con el Corredor, con el fin de garantizar su utilidad para todos los sectores portuarios, industriales y comerciales interesados en su explotación.