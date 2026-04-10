Mazón recurre a la Audiencia de Valencia la negativa de la jueza de personarse en la causa de la dana

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón quiere personarse en la causa de la dana y participar en las pesquisas de la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra. Tras un primer intento, el exjefe del Consell vuelve a la carga para participar en las diligencias y tener acceso al sumario. Mazón ha recurrido este viernes ante la Audiencia Provincial de Valencia la decisión de la instructora de rechazar su personación con la intención de que el órgano corrija a la jueza, según ha confirmado a EL PAÍS el letrado del exdirigente, Ignacio Gally.

El movimiento se produce después de que la magistrada de Catarroja declinara la personación de Mazón, al que ha citado como testigo, y de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara imputar al popular por su presunta responsabilidad en la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, el expresident solo puede ser investigado por el alto tribunal valenciano.

El abogado de Mazón considera una “anomalía procesal” que la jueza de Catarroja elevara la exposición razonada al Tribunal Superior para pedir la imputación de su cliente antes de finalizar la instrucción. La investigación se desarrolla desde hace más de un año y medio y ya ha contemplado la toma de declaración de más de 500 testigos. Los dos únicos imputados en esta causa son la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso.

El letrado del expresident considera que la instrucción de la jueza “ha generado [a su cliente] indefensión desde el punto de vista procesal”. “La razón es que se han practicado diligencias que afectan al señor Mazón sin que éste haya podido intervenir en ellas en condiciones de defensa”, precisa Gally, que pone como ejemplo de esta supuesta indefensión las declaraciones como testigos de miembros del equipo de comunicación de Mazón.

Sin mencionarla, el letrado se refiere a la comparecencia en el juzgado de la que fuera jefa de prensa del exdirigente durante la dana de 2024, Maite Gómez. Se trata de una profesional que el pasado febrero reconoció en el juzgado que la Generalitat mantuvo una versión falsa sobre el paradero del popular para sostener el relato oficial de que Mazón estuvo al tanto de la crisis y no en un almuerzo de casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana mientras se inundaba la provincia de Valencia.

“El recurso [de Mazón a la Audiencia de Valencia] rechaza que pueda afirmarse que el señor Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores”, apunta el letrado.