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Comunidad Valenciana
SUCESOS

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en Benetússer tras consumir una droga

La víctima, que no presentaba signos de violencia, tomó presuntamente la sustancia “alfa” durante un encuentro sexual

Agentes de la Guardia Civil en Alfafar (Valencia) tras un tiroteo el pasado septiembre. Kai Forsterling (EFE)
El País
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Valencia -
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La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en una vivienda de Benetússer (Valencia) cuando se hallaba en compañía de otro que salió a pedir auxilio y llamó al 112, la centralita telefónica de emergencias, según han informado fuentes del instituto armado. La muerte se habría producido tras consumir droga alfa en un encuentro sexual en este domicilio.

El cuerpo de la víctima no presentaba signos externos de violencia, por lo que los agentes están pendientes de la autopsia que determinará las causas de la muerte y, por tanto, para poder esclarecer si el hombre que se encontraba junto con la víctima pudo tener alguna implicación en ese fallecimiento.

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