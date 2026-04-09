Camps replica a Pérez Llorca que no se gastó 15.000 euros en gasolina para la campaña del PP

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha enviado un documento al actual titular del Consell, el popular Juan Francisco Pérez Llorca, en el que niega haber gastado en un año 15.000 euros de gasolina con su coche oficial para su campaña interna del PP, tal y como denunció la pasada semana el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví. “Los kilómetros del vehículo adscrito no se corresponden con el gasto de combustible reflejado en el documento que da pie a este escrito”, replica Camps en su escrito.

El expresidente recuerda que pidió a la Generalitat –la institución que facilitó la información a Baldoví- la apertura de una investigación “tanto de los datos desvelados por este expresidente como de otros”. “En nuestro caso, se revelan como muy evidentes la falta de comparación entre los kilómetros y el combustible consumido”, apunta el escrito. El exjefe del Consell estima que el gasto de combustible que le atribuyen divulgado por el portavoz de Compromís es “absurdo”. “La oficina del expresidente solicitó a la Generalitat el detalle de los gastos en combustible ante la evidente anómala cifra del total manifestado en el documento”, añade, para solicitar después a la Generalitat el desglose de los gastos.

Baldoví denunció que Camps gastó en 2025 1.200 euros al mes en combustible, unos 40 euros al día para “poder tener un lugar en el PP”. La coalición obtuvo los datos oficiales sobre los gastos a partir de una solicitud a la Generalitat de información cursada por su grupo parlamentario a través de Les Corts. La respuesta del Gobierno valenciano vino firmada por el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, José Luis Díez. “Esto no es hacer su trabajo como expresident, esto tiene un nombre: corrupción”, afirmó para recordar que Compromís propuso una modificación de la Ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat para evitar estos “privilegios” y en este caso “gastos personales que se tendría que pagar él”.