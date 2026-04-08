Un fallo en la web de la declaración de la renta impide aplicar las últimas deducciones aprobadas por la Generalitat

Hacienda explica que la incidencia afecta a otras comunidades autónomas y el PSPV critica que Llorca se diera “prisa” para anunciar la medida y “no para que funcione bien”

Un fallo en el programa Renta Web en el inicio de la Campaña de la Renta impide aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos. Desde la Consejería de Hacienda, que dirige José Antonio Rovira, aseguran que el programa estatal Renta Web no ha introducido estos cambios a tiempo para el inicio de la Campaña de la Renta 2025. Además, indican que la Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado que está implementando estos cambios en el programa para que estén disponibles “lo antes posible” y los valencianos puedan seleccionar las casillas para aplicarse estas deducciones. Según este departamento, este problema afecta a deducciones aprobadas por otras comunidades como Castilla-La Mancha.

Por su parte, el PSPV ha criticado, en rueda de prensa tras la junta de portavoces, que el Consell que preside Juanfran Pérez Llorca tuvo “mucha prisa” para anunciar las deducciones y para “cambiar todos los logos” de la administración autonómica con el color azul, pero “no para que funcione bien” la aplicación de estos beneficios fiscales.

“Si esta era la medida estrella de Llorca, que anunció en un desayuno en Madrid después de llegar de rebote a la Generalitat, date prisa para que se pueda aplicar”, ha manifestado el síndic socialista, José Muñoz, quien ha relacionado esta situación con el “caos” en la aplicación móvil GVA Salut.

De hecho, añaden, la AEAT, en el manual de renta y en el propio programa, está advirtiendo mediante avisos de esta circunstancia, emplazando a los contribuyentes que quieran aplicarse estas deducciones a presentar la declaración pasados unos días, cuando ya estén disponibles las casillas.

Según explican estas fuentes, una vez que se solucione el problema se habilitará para las nuevas deducciones (en el caso de la Comunidad Valenciana la referente al fomento de la música) la casilla Otras deducciones, mientras que en el caso de las deducciones modificadas (la ampliación de los niveles de renta en las sociosanitarias y deportivas) se actualizarán los cálculos.

En cualquier caso, desde Consejería señalan que esta incidencia no es exclusiva de la Comunidad Valenciana, ya que “la propia Agencia Tributaria ha informado de que esta circunstancia también se ha producido en Castilla-La Mancha, donde se han introducido dos deducciones nuevas y se han modificado otras cinco”.

Ante estas críticas, el síndic del PP, Nando Pastor, ha asegurado desconocer que existiera este problema y ha garantizado que se solucionará “en cuestión de horas”. Lo importante, ha insistido, es que “un millón de valencianos” se podrán de beneficiar de estas deducciones fiscales.