El Ayuntamiento explica que ha ejecutado el 85% de las órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales en València

Los expedientes de clausura han pasado de una media de 71 anuales en el anterior mandato a 449 con el actual equipo de gobierno, según Juan Giner

El Ayuntamiento València ha ejecutado el 85% de las órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad, según ha informado en un comunicado el consistorio, que ha señalado que esa es una cifra “seis veces más” que la registrada “en el mandato anterior” dirigido por Compromís y PSPV-PSOE. El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner (PP), ha destacado que la media anual de expedientes de clausura de este tipo de alojamientos “se multiplica por seis, al aumentar de 71 cada año a 449 desde 2023”. La oposición socialista ha asegurado, sin embargo, que los datos sobre órdenes de cierre dados esta jornada por el ejecutivo municipal “no coinciden en absoluto con los que oficialmente ha trasladado a preguntas de los socialistas en el pleno”, en los que son “apenas un centenar” de clausuras.

Giner ha asegurado que la entrada en vigor de la nueva normativa municipal para el sector terciario hotelero, “la más restrictiva en España con las viviendas de uso turístico”, abrirá “una nueva etapa después de casi dos años marcados por la suspensión temporal de licencias de alojamiento turístico y el refuerzo de las medidas de disciplina urbanística que se desarrollan desde el inicio del mandato”, actual.

El edil ha agregado que “el efecto de ese refuerzo se refleja en los datos sobre expedientes de cierre de apartamentos turísticos ilegales. Así, ha remarcado que “las órdenes de cierre han pasado de una media de 71 anuales durante el anterior mandato a 449 con el actual equipo de gobierno municipal -de PP y Vox-”, al tiempo que ha manifestado que esto “supone que desde 2023 se han multiplicado por seis”.

Además, ha subrayado Giner, el 85% de esas órdenes han sido ya ejecutadas. Desde el ejecutivo local han resaltado que “paralelamente a la actividad inspectora, el pleno municipal acordó en mayo de 2024 la suspensión cautelar de nuevas licencias turísticas, una medida que fue ampliada en enero de 2025 y que estará vigente hasta la entrada en vigor de la normativa recién aprobada”.

Durante ese período de moratoria, el Ayuntamiento de València ha suspendido 363 expedientes de licencias, lo que ha evitado la generación de 4.697 nuevas plazas turísticas en la ciudad, ha agregado el gobierno de la ciudad.

El titular de Urbanismo, Vivienda y Licencias ha precisado que “la nueva regulación sustituye aquella moratoria por “un sistema permanente de indicadores de saturación” que actúa sobre todos los barrios y distritos de València para proteger “el derecho de los vecinos a vivir en su ciudad”.

La alcaldesa María José Catalá, han agregado Giner, se refirió en el pleno municipal de marzo al “endurecimiento” de las condiciones para autorizar el uso turístico de las viviendas en edificios de uso mixto. “Los tres candados, más todas las condiciones -primeras plantas, accesos independientes, autorización de las comunidades de vecinos- hacen que abrir un apartamento turístico en València vaya a ser casi imposible. Primero actúan los tres candados y luego las condiciones físicas y los permisos de la comunidad”, detalló.

Catalá habló también de la “asignatura pendiente” que corresponde al Gobierno central: la regulación de las plataformas digitales que publicitan alojamientos turísticos sin licencia.

“En un año hay 1.000 viviendas turísticas menos ofertadas en esas plataformas, pero todavía quedan viviendas turísticas irregulares. Que esas plataformas no puedan publicitar apartamentos sin licencia es competencia del Gobierno de España, y eso es lo que venimos pidiendo”, afirmó la alcaldesa.

“Dejen de manipular”, reacciona el PSPV-PSOE

Desde la oposición en el consistorio, el PSPV-PSOE ha pedido a Catalá que “deje de manipular los datos sobre el cierre de apartamentos turísticos”. El edil del grupo socialista Javier Mateo ha censurado los “continuos intentos” del PP “para engañar a los valencianos mientras permite que se abran 5.400 apartamentos nuevos por todos los barrios”.

“No vamos a parar hasta que toda la verdad sobre cómo está gestionando Catalá los apartamentos turísticos salga a la luz. Entonces, tendrá que dar muchas explicaciones”, ha señalado en un comunicado Mateo, que ha lamentado que el gobierno local “siga insistiendo en manipular cifras para intentar hacer creer a los valencianos que está combatiendo la proliferación de apartamentos turísticos que sufren todos los barrios”.

El edil ha asegurado que, “en realidad, lo que está haciendo el PP es poner en marcha una normativa que no solo no va a actuar contra la masificación que viven distritos como Ciutat Vella o Marítim sino que va a permitir que en el resto de la ciudad abran 5.400 apartamentos nuevos”.

Mateo ha manifestado que los datos sobre órdenes de cierre dados esta jornada por el ejecutivo municipal “no coinciden en absoluto con los que oficialmente ha trasladado a preguntas de los socialistas en el pleno”. El concejal ha destacado que en sus respuestas el ejecutivo hace referencia “a apenas un centenar” de clausuras.

El representante del PSPV-PSOE ha señalado que “la oposición [Compromís] consiguió demostrar que el último anuncio sobre el cierre de 1.000 apartamentos de Catalá era falso” porque “muchos seguían activos”.

“El PP está ocultando algo muy grave con los pisos turísticos y cada día es más evidente. Miente, manipula los datos y sigue dejando entrar nuevas viviendas de uso turístico mientras anuncia supuestas restricciones. Es un engaño masivo a la ciudadanía”, ha aseverado el concejal, que ha agregado que “lo peor” es que se niega información a la oposición para “fiscalizar” al ejecutivo.

El concejal del PSPV-PSOE ha indicado además que el PP “ha bloqueado la contabilización de apartamentos turísticos de la página web de Visit Valencia, donde no aparecen datos desde diciembre del año pasado” y ha añadido que “en respuestas oficiales el Ayuntamiento ha confirmado que apenas ha emitido 60 multas por la actividad ilegal de alojamientos turísticos en bajos o viviendas”.