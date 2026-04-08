El Ayuntamiento de València elimina la única plaza de abogado de su Centro de Atención a la Inmigración justo antes de la regularización

El gobierno local de València, de PP y Vox, ha eliminado la plaza del abogado del Centro de Atención a la Inmigración (CAI) de la capital justo antes de que se inicie el proceso de regularización extraordinaria que ha activado el Gobierno español para medio millón de personas sin papeles, han denunciado este miércoles los socialistas. Esta decisión, ha incidido la concejala del PSPV Maite Ibáñez, puede provocar el “colapso” de los servicios municipales de atención al inmigrante, tal y como han puesto encima de la mesa las entidades del Consejo de Inmigración e Interculturalidad, que ya pidieron un refuerzo en la atención jurídica y administrativa en previsión de que se iniciara a lo largo de este año el proceso de regularización.

“Lo que ha hecho el gobierno del PP ha sido eliminar la única plaza que ofrecía una atención presencial e individualizada en materia de extranjería en el CAI”, denuncia la edil de la oposición. Ibáñez ha hecho referencia al traslado del abogado que trabajaba en el CAI a otro servicio y a la amortización de su plaza. El funcionario que estaba al frente de este puesto, como consecuencia de un proceso de estabilización, se trasladó a otro servicio en el mes de septiembre y ahora, en la última mesa de negociación, se ha comunicado que la plaza se amortiza y que no habrá en el CAI ningún funcionario que preste un servicio jurídico.

“Estamos ante una situación gravísima como es que la alcaldesa María José Catalá elimine el servicio de asesoría jurídica del centro de atención en el momento que más asistencia necesita las personas migrantes de València. Recordemos que se va a proceder a un proceso de regularización y que en el último consejo fueron las entidades las que pidieron al ayuntamiento que habilitaran las juntas de distrito para colaborar y para dar respuesta a este ciclo. Pues bien, la señora Catalá no solo abandona cualquier tipo de ayuda sino que, además, amortiza una plaza fundamental para el equipo del CAI”, ha sostenido.

La edil ha señalado que el puesto jurídico era una plaza estable de la plantilla del CAI que se elimina y que el gobierno del PP pretende cubrir con el convenio que firmó en 2024 con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius. “Es una vergüenza que se quiera compensar estas funciones con un convenio de 2024. Es la demostración de que lo que está haciendo Catalá es un claro desmantelamiento y de abandono de la atención social en la ciudad de València”, ha subrayado.

Ibáñez ha señalado que la supresión de esta plaza de abogado en el CAI tendrá efectos a más largo plazo, ya que deja al servicio sin asesoramiento jurídico regular pese a los numerosos problemas que suelen surgir en los procesos relacionados con la inmigración. “Es un desprecio absoluto por las personas que quieren vivir y trabajar en nuestra ciudad y que supone una nueva merma del servicio municipal porque, además, ni tan siquiera se plantea cubrir esa plaza para dar una respuesta adecuada a las necesidades diarias del CAI”, ha finalizado.

La Oficina del Padrón de Valencia ha registrado, sobre todo el pasado febrero, largas colas de ciudadanos, muchos de ellos inmigrantes, para recabar documentación frente a este proceso de regularización. Frente a la existencia de estas colas, el Ayuntamiento emitió entonces un aviso público: “Ante las numerosas personas que preguntan sobre la regularización extraordinaria: las Oficinas del Padrón no poseen información al respecto”. Y redirigieron a los migrantes a la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno, en la plaza del Temple de la capital.

El CAI es un recurso centrado en la inmigración, que forma parte y complementa la red primaria básica de Servicios Sociales en el ámbito municipal y ofrece, entre otros servicios, información y asesoramiento jurídico a entidades, particulares, otras administraciones públicas o técnicos municipales, así como formación a colectivos y asociaciones y elaboración de los informes de arraigo, según explica el Ayuntamiento en su página web.