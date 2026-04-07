Salomé Pradas pide la transcripción literal de su declaración por la dana y su careo con Cuenca

La exconsejera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas (d), a su salida de los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026.

La jueza de Catarroja cita a declarar en mayo en calidad de testigos al subdirector de Emergencias Jorge Suárez y al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

La exconsejera de Justicia Salomé Pradas, investigada en la causa penal por la gestión de la dana de octubre de 2024, ha solicitado al juzgado de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, la transcripción literal de su declaración en este proceso judicial, así como del careo que mantuvo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.

La defensa de Pradas ha enviado un escruto al juzgado de Catarroja, al que ha tenido acceso EFE, en el que recuerda que esta parte ha solicitado “en reiteradas ocasiones la copia de la transcripción literal” de la declaración prestada por la investigada el pasado 11 de abril de 2025. Indica que aunque la solicitud fue denegada en su momento, “concurren ahora circunstancias que obligan a su revisión”, como que el juzgado “está incorporando al procedimiento transcripciones íntegras de otras declaraciones”.

En este sentido, apunta, “dada la extrema relevancia que tiene para esta defensa el contenido exacto de lo manifestado” por Pradas, “y existiendo medios técnicos para ello”, se solicita que se proceda a la transcripción literal de dicha diligencia “para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa”.

Sobre el careo con Cuenca, que tuvo lugar el pasado 12 de enero, la defensa indica que a día de hoy “no se ha aportado a las actuaciones la transcripción de dicho acto”.

“La naturaleza del careo —basada precisamente en la confrontación de manifestaciones contradictorias— hace imprescindible contar con un soporte escrito literal que recoja fielmente el intercambio producido entre los intervinientes”, asegura, y por ello solicita su transcripción y posterior entrega de copia a las partes.

Para la defensa de Pradas, la denegación de las transcripciones solicitadas “supone una vulneración directa del derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (Art. 24.2 CE)”.

Destaca que el derecho de defensa “no puede ser meramente formal, sino que debe ser real y efectivo”, y señala que la falta de una transcripción literal de ambas declaraciones “impide a esta defensa analizar con el rigor técnico necesario las manifestaciones vertidas”.

“Si el Juzgado está procediendo a la transcripción literal de otras declaraciones de la causa, negar dicha posibilidad respecto a la declaración de mi mandante genera un agravio comparativo y una ruptura de la igualdad que debe presidir la instrucción”, asegura.

Asimismo, manifiesta que la transcripción literal “es el único medio que garantiza que no existan interpretaciones subjetivas o errores de síntesis en el acta, recogiendo los matices, dudas o precisiones que solo el tenor literal de la pregunta y la respuesta pueden ofrecer”.

Además la titular del juzgado de Catarroja ha citado en calidad de testigos al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para el próximo 4 de mayo, y al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, el 7 de ese mismo mes, según ha informado el TSJCV. Suárez comparecerá ante la magistrada por tercera vez.