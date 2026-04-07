Dos detenidos por explotación laboral a personas en situación irregular en un taller textil clandestino en Valencia

Los 26 empleados realizaban jornadas que en ocasiones superaban las 60 horas semanales, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, por unos 1.000 euros mensuales

La Policía Nacional ha desmantelado un taller textil clandestino ubicado en una localidad de la comarca de Camp de Túria, en la provincia de Valencia, y han detenido a dos hombres, de 44 y 52 años, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Hasta 26 personas trabajaban en el interior sin contrato ni alta en la Seguridad Social y de ellas, 24 se encontraban en situación irregular en España. A uno de los detenidos se le imputan, además del delito contra el derecho de los trabajadores, los de los tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar.

La investigación policial se inició a raíz de una visita conjunta de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizada en octubre de 2025 a un inmueble situado en un municipio de Camp de Túria, donde se sospechaba que podría estar desarrollándose una actividad textil irregular.

Los agentes comprobaron que en el lugar se había instalado un taller de confección textil que operaba sin licencia de actividad, en cuyo interior trabajaban 26 personas confeccionando prendas para diversas empresas del sector, sin contrato ni alta en la Seguridad Social, de las que 24 estaban además en situación irregular. Dos de los empleados irregulares vivían en una de las estancias del inmueble, en condiciones insalubres, siendo utilizados por el principal investigado para garantizar el funcionamiento del taller.

Los agentes averiguaron que los empleados realizaban largas jornadas laborales, que en ocasiones llegaban a superar las 60 horas semanales, percibiendo a cambio retribuciones de unos 1.000 euros mensuales, todo ello al margen de la normativa laboral vigente.

Los agentes localizaron durante la inspección una furgoneta utilizada para trasladar diariamente a los trabajadores desde el área metropolitana de Valencia hasta el taller, así como para el transporte de las prendas confeccionadas a las empresas que subcontrataban la producción textil. Los investigadores pudieron determinar que la actividad del taller se realizaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a diversas empresas del sector, a fin de dotar de apariencia de legalidad a la actividad que desarrollaban.

Además, detectaron la existencia de un entramado societario vinculado a la actividad delictiva, en el que una segunda empresa figuraba como sociedad matriz de la empresa que realmente explotaba el taller. Los policías también confirmaron que algunos bienes vinculados a la actividad delictiva figuraban a nombre de personas del entorno familiar del principal investigado, con el objetivo de dificultar la identificación del verdadero titular.

A partir del análisis de los movimientos bancarios, detectaron ingresos superiores a los 300.000 euros en apenas ocho meses de actividad procedentes de las empresas cliente.

El taller quedó precintado, si bien los agentes detectaron indicios de que la actividad continuaba desarrollándose en el mismo lugar, por lo que tuvo lugar una nueva inspección en febrero de este año, en la que se comprobó que se había reanudado el funcionamiento del mismo taller y que el principal investigado seguía gestionando encargos de producción en el mismo.

Tras finalizar la investigación policial, los agentes detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en la gestión del entramado empresarial empleado para la explotación del taller textil, a los que se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores.

Al principal investigado se le considera también presunto autor de los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar, pasando este a disposición judicial, mientras que el otro arrestado fue puesto en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.