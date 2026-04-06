Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la dana: “Me sorprende que la Generalitat diga que está a punto de acabar la reconstrucción”

La comisionada del Gobierno de España para la Dana, Zulima Pérez, el pasado 31 de marzo junto a las obras que se realizan en el barranco del Poyo en la localidad de Picanya.

La responsable sostiene que el ruido se ha rebajado con la creación de la Comisión Mixta y pide al Consell que sea “más transparente con las ayudas”

Zulima Pérez (Alcoi, 45 años) fue nombrada en julio de 2025 nueva comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana en sustitución de José María Ángel. Pérez. Doctora en Derecho por la Universitat de València y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, ha dedicado muchos años a investigar las relaciones intergubernamentales y los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ahora dirige en representación del Gobierno de España la Comisión Mixta entre Estado y Generalitat tras la atroz dana de 2024, en la que 230 personas perdieron la vida.

Pregunta. La Comisión Mixta se creó 16 meses después de la dana. ¿Por qué no antes?

Respuesta. Hemos colaborado con la Generalitat desde el minuto uno de la tragedia. Y desde entonces dijimos que esa Comisión Mixta no tenía que ser únicamente una foto. Para que exista esa cooperación al más alto nivel, creo que tiene que haber lealtad institucional e igual ahora se nos ha olvidado pero quiero recordar cómo se comportaba el entonces presidente de la Generalitat [Carlos Mazón], anclado en la mentira, en el bulo, en intentar omitir cosas de su actuación durante muchísimo tiempo. Y en ese contexto era muy difícil que prosperase la cooperación institucional

P. El actual presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que la comisión ha sido posible porque el ruido político se había reducido. ¿Se ha destensado la relación?

R. La Comisión Mixta se creó porque el presidente valenciano se lo pidió al presidente Pedro Sánchez y este dijo que sí. Y desde que se ha creado ha bajado el ruido. Los ciudadanos no quieren ruido sino actuación y trabajo conjunto. Las relaciones con el comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida, al menos por nuestra parte, son buenas.

P. Algunos alcaldes pidieron que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuviera en la comisión

R. Siempre que se hablen de temas relacionados con la Confederación, estará.

P. Desde octubre de 2024 ha habido otras danas menos graves. ¿Cuáles son los plazos para las acabar las obras hidráulicas?

R. El plan de la CHJ va a permitir que se reduzca a la mínima expresión la peligrosidad en la zona si sucediera otra dana como la de 2024. Se hicieron obras de emergencia por 237 millones de euros que finalizarán en julio de 2026. Esas actuaciones permitirán que la lámina de agua no sea igual que en 2024. Luego está el plan para reducir el riesgo al máximo, que incluye medidas normativas, actuaciones como los 60 millones destinados para autoprotección de edificios particulares o municipales, y las obras planificadas por la CHJ por más de 550 millones de euros. Las más avanzadas son el desvío del barranco de La Saleta o las que se realizan en el Baix Xúquer, algunas de ellas licitadas. El objetivo es que en 2030 todas estas obras estén acabadas o en vías de estarlo. Es un horizonte muy corto.

P. En la comisión, ¿le piden cuentas a la Generalitat sobre los temas que les competen?

R. La Generalitat pide la mayor parte de cosas al Estado y ellos no asumen ninguna actuación. Nos piden cosas que les corresponden a ellos. Hemos ido más allá de nuestras competencias, por ejemplo, en la reparación pendiente de ascensores.

Zulima Pérez, con obras al fondo en la localidad de Picanya. MÒNICA TORRES EL PAÍS

P. Los afectados no entienden de Administraciones y se quejan también del alcantarillado por acondicionar.

R. Es una competencia municipal pero ya se hicieron actuaciones de emergencia. El Gobierno financia el saneamiento del alcantarillado afectado y la mejora de colectores. Esto tardará muchos años porque los Ayuntamientos tienen que levantar sus ciudades en parte o en la práctica totalidad. Estamos haciendo redes de saneamiento para el futuro. Pero las actuaciones de emergencia ya han hecho que el alcantarillado aguante ante las últimas danas.

P. Muchos afectados se han quejado de la Administración central por la lentitud en el pago de sus ayudas.

R. Las ayudas y subvenciones directas se han ejecutado ya en más de 7.800 millones de euros. Creo que es un nivel de ejecución altísimo. Muchas están al 100% y algunas, muy pocas, a más del 90%. No hay ningún ciudadano que no haya recibido nada. Las que están en cola es porque presentan algún tipo de problema. Por ejemplo, algunas empresas tienen el lucro cesante dentro de sus pólizas de seguros y tienen que esperar para poder analizarlo. La única que se queja es la Generalitat. A mí no me han llegado quejas especificas.

P. El Gobierno mantiene al día las ayudas a los afectados a través del visor dana. ¿Le parece que la Generalitat es transparente con las suyas?

R. Nuestra inversión por municipios se puede ver a través del visor presupuestario pero la Generalitat cuando habla de la suya, no la desgrana y no sabemos qué incluye, si es gasto ejecutado o movilizado. La Generalitat debería ser más transparente.

P. Algunos ayuntamientos están preocupados por si tienen que devolver los 1.745 millones de euros transferidos por el Gobierno para la reconstrucción de infraestructuras municipales porque no tienen personal o no llegan a tiempo.

R. Hemos financiado las infraestructuras de municipios y de la Diputación de Valencia. Hay actuaciones de emergencia que están acabadas y otras que se están realizando. Los ayuntamientos, con esos 1.745 millones, tienen que repensar y planificar cómo quieren que sea su ciudad en el futuro. Haremos todo lo posible para que ese dinero se ejecute. Lo único que tiene plazo ahora es la presentación de las memorias de los proyectos, que llegado el caso se podría ampliar. Los plazos nunca van a ser un condicionante negativo. Les pusimos a Tragsa para que les ayudara a los municipios a agilizar la licitación de los proyectos y les posibilitamos además contratar al personal necesario. Aun así, la reconstrucción durará años. Por eso me sorprende mucho cuando escucho a la Generalitat decir que está a punto de acabar la reconstrucción. Se ha hecho mucho trabajo pero queda muchísimo más.

P. La salud mental centra otro de los grupos de trabajo de la Comisión Mixta. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?

R. La competencia es autonómica pero hemos impulsado las USME, Unidades de Salud Mental. La dana ha sido un shock colectivo y una parte de la curación puede ser colectiva. Las USME intentan que se supere el trauma y acompañar en el duelo y que no llegue a convertirse en un problema de salud mental. Por parte de la Generalitat he visto una perspectiva distinta, más centrada en la patologización en sí. El impacto en la salud mental de las personas se verá a largo plazo, así que no hay que actuar solo sobre los que tengan un problema grave. Es importante la salud mental de la juventud e infancia y creo que la Generalitat debería hacer algún tipo de actuación en colegios e institutos.

P. ¿Se reúne con las asociaciones de víctimas?

R. Sí, al menos tres veces específicamente, más otros encuentros. La instrucción judicial está ayudando mucho a saber qué pasó y también participar en la reconstrucción porque tiene una parte de sanación. Tenemos una relación fluida.

P. ¿Se reúne con todas?

R. Nos hemos reunido con todas las que nos lo han pedido. Las asociaciones de víctimas mortales son las más activas y con las que tenemos más relación. Pero nos hemos reunido con SOS Desaparecidos y también con Tots a una veu.