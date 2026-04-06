El Consell niega a la comisión de la dana un informe sobre la gestión de la presa autonómica de Buseo el 29-O

El consejero de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, le ha negado a la Comisión de Investigación sobre la Dana del 29 de octubre de 2024 un informe sobre la gestión que hicieron los responsables en la presa de Buseo, en Chera, la única de competencia autonómica, en concreto del consejero de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina. Durante la emergencia, el agua se desbordó por coronación en la presa y los socialistas quieren saber por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Alicia Andújar, ha denunciado la actitud “obstruccionista y entorpecedora” de los trabajos de la comisión de investigación por parte de Valderrama, cuya “opacidad” es “intolerable”, ya que en este caso se da además la circunstancia de que la petición de este informe fue aprobada a mediados de diciembre en la comisión por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

La noche del 29-O, en la que el agua llegó a desbordar por coronación la presa de Buseo, el torrente descontrolado arrasó con todo y se llevó también la vida de siete personas. Ante estos hechos, los parlamentarios socialistas en la comisión de investigación pidieron una ampliación del plan de trabajo para reclamar al Gobierno valenciano el “Informe del Incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza nº 3”, así como otros dos informes elaborados por la Consejería de Agricultura sobre el estado de la presa de Buseo que se elaboraron también a instancias de la jueza de Catarroja.

El pasado 14 de octubre, el PP tumbó en la comisión estas peticiones. Sin embargo, dos meses después, cuando la misma solicitud la planteó Vox, resultó aprobada en la reunión de la comisión del mediados de diciembre pasado “por unanimidad” de todos los grupos.

Los diputados del órgano investigador del Parlamento se han encontrado con la negativa de Valderrama a entregar a la comisión el primero de los informes citados. En un escrito a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, de Vox, el consejero de Emergencias traslada la negativa a remitir el documento alegando que, según el artículo 53.3 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, la información sobre la gestión de una incidencia de emergencia del 112 “únicamente se facilitará a solicitud de la autoridad judicial”. Y añade que “dicha documentación solicitada constituye una prueba judicial en el ámbito de un procedimiento penal, por lo que nos remitimos a las normas procesales y administrativas reguladoras de estas circunstancias”.

Para la diputada Andújar, la respuesta es “un desaire más” del consejero Valderrama a Les Corts, que “arrastra un largo historial de falta de transparencia y negativa a responder a las peticiones de información de los diputados”. “Las comisiones de investigación parlamentarias son órganos con atribuciones especiales para garantizar una efectiva fiscalización de la administración de la que son competentes, en este caso, de la Generalitat, por lo que negarse a entregar información es una claro intento de obstrucción de los trabajos para impedir que se conozca la verdad sobre la negligente gestión que hizo el consejero Barrachina de la presa de Buseo”, advierte la parlamentaria.

La parlamentaria recuerda que el artículo que cita el consejero, el 53, establece que “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con 112 Comunitat Valenciana, ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”, y es a los efectos de esa protección de datos de carácter personal por lo que se estableció en esa ley, que es de 2010, la citada prevención.

“Pero esa referencia no puede emplearse para vetar al Parlamento valenciano un informe sobre la gestión realizada el 29-O por la Administración competente, coartando las pesquisas de los diputados”, recalca Andújar, que subraya que la Constitución Española, en su artículo 23.1, garantiza el derecho a la información, como una de las principales funciones de los parlamentarios.

Además, el artículo 12 del Reglamento de Les Corts otorga a los diputados la facultad de “recabar los datos, informes y documentos administrativos, en papel o en soporte informático de las administraciones públicas de la Generalitat, que obren en poder de éstas y de las instituciones, organismos y entidades públicas empresaria les dependientes de la misma”.

En todo caso, matiza, el mismo artículo 12 señala que la Mesa, “a petición del Consell, podrá declarar el carácter no público” de determinadas actuaciones, “disponiendo el acceso directo a aquellos en los términos establecidos en el apartado anterior, pudiendo el diputado tomar notas, pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor”. “Lo que es inadmisible es que Valderrama, una vez más, pretenda maniatar la investigación, porque el informe, como apunta el conseller, tampoco es un documento procesal, sino que es un informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias sobre la gestión de la Dana en la presa de Buseo”.

“Es evidente la doble moral del Consell de Pérez Llorca: niega un informe sobre la gestión de la presa de Buseo alegando que por ley no puede, mientras se descubre que un alto cargo del Consell se llevó por orden de Presidencia, sin siquiera registrarlo en ningún sitio, la grabación de una conversación entre el 112 y la Aemet que luego fue filtrada manipulada”, constata Andújar, en referencia a la causa abierta en un juzgado por estos hechos.

La parlamentaria socialista recuerda el “reprobable historial de opacidad” de Valderrama, que “ha destituido al alto cargo que lo delató ante la jueza de Catarroja al confesar que desde abril de 2025 tenían conocimiento de las imágenes del Cecopi cuya existencia negaba el consejero a Les Corts”.

“Tenemos que saber por qué no se avisó a los municipios”

La actitud de Valderrama, añade Alicia Andújar, “no es algo nuevo, porque lleva más de un año encubriendo a Mazón y al Consell del Ventorro”. “Ha llegado incluso a desobedecer a la jueza de Catarroja, escondiendo durante meses las grabaciones del Cecopi, y ahora se niega a enviar a Les Corts documentación sobre la situación de emergencia que se vivió en la presa de Buseo, encubriendo al consejero Miguel Barrachina, que era quien debía vigilar la presa de Buseo el día de la dANA y no lo hizo”.

Los socialistas, insistió, solicitarán amparo a la Mesa de Les Corts para que ésta reclame la documentación requerida al consejero de Emergencias y “se garantice el derecho de las valencianas y valencianos a saber qué pasó el día de la dana y, en concreto, por qué no se avisó de la avenida de agua a los municipios aguas abajo de la presa de Buseo, como Sot de Chera o Pedralba, donde perdieron la vida siete personas”.