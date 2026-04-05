Muere el escritor valenciano Josep Piera, renovador de la poesía, viajero incansable y activista de la cultura

El autor de Beniopa (Gandia), fallecido este domingo a los 78 años, deja una de las más destacadas trayectorias de la literatura en catalán de los últimos 50 años

Josep Piera empleaba su voz profunda, su contagioso entusiasmo, sus vastos conocimientos y su lúdica ironía en cualquier tema de conversación: cuando ponderaba la poesía de su admirado Auisiàs March, discutía sobre el punto de cocción del arroz de la paella o relataba su último descubrimiento en un viaje a Marruecos o Grecia o en un paseo por La Drova (Barx), donde se instaló a vivir a mediados de los setenta.

Era un narrador a tiempo completo, un contador de historias, un agitador cultural, un poeta de la generación de los 70 que renovó el panorama lírico y llamó a las puertas de la libertad y de los placeres en todos los sentidos. En definitiva, fue un escritor con una formidable trayectoria literararia en la lengua de su pueblo, el valenciano, y una persona carismática que dejó huella en aquellos que lo conocieron. Este domingo, su inconfundible voz se ha apagado definitivamente a los 78 años, según ha informado el Ayuntamiento de Gandia.

Los múltiples reconocimientos y premios que recibió son una prueba de la gran relevancia de Piera en las letras en catalán de los últimos 50 años: el Ausiàs March, el Carles Riba, el Josep Pla y el Alfons el Magnànim, la Creu de Sant Jordi, la distinción como Hijo Predilecto de Gandia, la Distinció de la Generalitat Valencina en 2021 o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes en 2023.

Autor de poemarios como El somriure de l’herba, Els ulls de la natura o El temps trobat, y de libros de narrativa, como El cingle verd, El jardí llunyà, Seduccions de Marraqueix o Un bellíssim cadàver barroc, Piera era un todo terreno. Publicó biografías de personajes valencianos como Ausiàs March, San Francisco de Borja y Teodoro Llorente, desarrolló una importante labor como traductor, tanto de poesía árabe andalusí como de poesía italiana contemporánea, fundó revistas literarias, y dirigió las publicaciones de la editorial Tres i Quatre.

El alcalde de Gandia, el también poeta José Manuel Prieto, del PSPV-PSOE, se ha mostrado profundamente triste y conmocionado por la muerte de Piera y ha asegurado que se pierde “un escritor excepcional”, así como “un hombre bueno” que deja un “legado inconmensurable de sabiduría y buena escritura”.

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha despedido a Josep Piera, “un referente de la poesía valenciana”: “Su voz ya forma parte de nuestra historia, de nuestras vidas”.

También el Partido Popular de Gandia ha lamentado la muerte de Piera “Lamentamos profundamente la defunción de Josep Piera, Hijo Predilecto de nuestra ciudad y una de las voces más destacadas de la literatura valenciana contemporánea”, destaca un comunicado.