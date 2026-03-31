Los sindicatos advierten a Educación que si no se sienta a negociar y ofrece mejoras “en mayo se acaba el curso”

Huelga educativa convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT en la Comunidad Valenciana. En la imagen, la manifestación que ha recorrido las calles de Valencia.

Las organizaciones sindicales cifran en un 80% el seguimiento de la huelga educativa y la Generalitat Valenciana lo reduce a cerca del 36%

Es la tercera jornada de huelga en la enseñanza de la Comunidad Valenciana de esta legislatura. Los sindicatos convocantes del paro de este martes, STEPV, CSIF, CC OO y UGT, exigen a la Generalitat la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de ratios de alumnos y de burocracia, la recuperación de las plantillas docentes recortadas, y la mejora de las infraestructuras educativas, así como la defensa del uso del valenciano en las aulas. Los sindicatos han cifrado el seguimiento a mediodía en el 80% mientras la Generalitat lo ha reducido a solo un 35%. Las organizaciones convocantes han advertido que si no se logra “una reacción real” por parte de la Consejería de Educación “después de más seis meses de intentos de negociación. “Si no nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba”, ha dicho en alusión a la posible convocatoria de huelga indefinida.

Miles de personas han participado en las protestas convocadas en las tres capitales de provincia valencianas y varias comarcas. En Valencia, la protesta ha arrancado a mediodía de la plaza de San Agustín y, según la Delegación del Gobierno, el número de participantes asciende a 16.000. A la protesta de Alicante se han sumado unas 10.000 personas, según la misma fuente.

Durante el recorrido, se han visto carteles con proclamas como Per unes plantilles sense retallades (Por unas plantillas sin recortes); La frustració ja supera la vocació (La frustración ya supera la vocación); Menos ratios más recursos; No queremos saunas ni congeladores, recursos ya o Vull les condicions que la gent pensa que tenim (Quiero las condiciones que la gente piensa que tengo).

El portavoz de STEPV, Marc Candela, ha señalado que desde el pasado 25 de septiembre los sindicatos llevan intentando negociar con la Consejería de Educación las mejoras del profesorado y que lo “único” que hace el departamento de Campanar es “dilatarlo en el tiempo”. El dirigente ha reivindicado que las medidas que proponen son para que haya una mejora en “las condiciones salariales y laborales del profesorado” y que “son en beneficio del nuestro alumnado porque son medidas para atenderlo mejor”.

Preguntado por si no hay un acuerdo el 16 de abril con la Generalitat, el portavoz ha asegurado que los sindicatos están ya preparando la “(huelga) indefinida”: “Si no hay una reacción real y nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba”, ha advertido.

Desde CC OO Educación, su secretaria general, Xelo Valls, ha criticado que la semana pasada la Consejería citara a los sindicatos para “iniciar una negociación” y que pusieran sobre la mesa un decálogo que era “una declaración de intenciones” y que “parecía más una situación de mediación entre alumnos que un verdadero marco de negociación”. En este sentido, ha destacado que de los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial, cuatro han apoyado la huelga y están “en la calle” pidiendo que “se sienten a negociar con una propuesta concreta y no con citas”.

El presidente autonómico de CSIF Educación, José Seco, ha apuntado que las reivindicaciones de la jornada de huelga van en dos líneas. Por un lado, “la mejora de las condiciones laborales” y, por otro, “la subida de sueldo necesaria después de casi 20 años sin ninguna subida a nivel autonómico”, ha enumerado.

Seco ha subrayado que los docentes valencianos “tienen que sentir que este gobierno les contesta” y por ello, ha pedido al departamento de Campanar que de “unas cantidades mínimas necesarias para empezar a negociar” algo que, a su juicio, “hasta ahora no han hecho”.

Sobre el apoyo a la huelga, ha indicado que está siendo un “éxito rotundo” y que se ha conseguido “más del 80% de la representación sindical” porque cuatro de los cinco sindicatos que representan al profesorado valenciano la han secundado.

Igualmente, la responsable d’Ensenyament Públic de UGT del País Valencià, Maica Martínez, ha insistido en que los sindicatos llevan “más de seis meses” pidiendo estas mejoras y ha afeado a Educación que haya estado “poniendo excusas” para negociar.

Más de 71.000 docentes convocados

La Consejería de Educación ha hecho público el informe provisional de seguimiento de la huelga, de los que se desprende que el seguimiento ha alcanzado una media del 35,59 % entre el personal docente. De esta forma, un total de 25.322 maestros y profesores han secundado la convocatoria realizada por las organizaciones sindicales de los 71.150 convocados, según datos recabados hasta las 13.00 horas por la Dirección General de Personal. A ellos se suman otros 720 trabajadores y trabajadoras del personal no docente, de un total de 5.461 convocados, lo que significa que el seguimiento de la huelga alcanza el 13,18%.

Un total de l.645 centros públicos han sido convocados a participar, entre los que se ha hecho huelga en 1.460 (88,75%). Por provincias, Valencia es donde se registra, según estos datos provisionales, un mayor seguimiento de la huelga con un porcentaje del 38,36%; seguida de Castellón, con el 35,05% y Alicante, con el 32,56%.

En cuanto al registro por etapas educativas, los porcentajes más altos de seguimiento corresponden a Educación Infantil (48,33%) y Primaria (44,42%), mientras que en Educación Especial la participación se sitúa en el 41,85%. En Secundaria, la adhesión registrada a esta hora es del 31,27%, mientras que en régimen especial el seguimiento ha sido del 5% y entre los docentes de la educación para personas adultas ha hecho huelga el 10,68%.

A estos datos se suman otros colectivos entre enseñanzas artísticas, idiomas o técnicos de FP, entre los que el seguimiento de la huelga supone el 23,19% del total.

Fuentes del departamento de Campanar explican que se espera que haya un pequeño incremento por la tarde, debido a la incorporación de los datos del profesorado que solo tiene docencia a partir del mediodía.