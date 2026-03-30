Pérez Llorca anuncia créditos de 100 millones para empresas y ayudas a autónomos ante el impacto de la guerra de Irán

El presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, este lunes, ha presido la mesa del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos Valencianos, junto ala consejera de Industria, Marian Cano, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

El presidente valenciano pide una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para tratar los créditos de la dana y la infrafinanciación

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha anunciado este lunes una nueva línea de créditos bonificados dotada con 100 millones de euros para empresas afectadas por las consecuencias económicas de la guerra en Irán, así como una línea de ayudas a autónomos de sectores como el transporte, la logística y la pesca con una cuantía que se fijará próximamente.

Así lo explicado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que han participado representantes de varias consejerías, de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), UGT-PV y CC OO-PV. Un encuentro en el que se ha abordar la estrategia conjunta para hacer frente a las consecuencias del conflicto sobre la economía valenciana.

Pérez Llorca ha destacado que la Generalitat pondrá más de 350 millones de euros a disposición de los sectores afectados y que estas medidas se suman a las rebajas fiscales ya aprobadas. En concreto, ha explicado que el IVF pondrá a disposición del tejido empresarial “en los próximos días” una nueva línea de crédito dirigida a empresas que necesiten liquidez, según recoge Europa Press.

Además, la Generalitat pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a autónomos especialmente a la crisis energética como transportistas ligeros, reparto y logística urbana, pesca artesanal y otras actividades con alta dependencia de vehículos. Igualmente, a las empresas expuestas al impacto de la guerra se les aplicará una cuota cero en su participación en ferias y misiones internacionales.

El president ha explicado que también se reorientarán las ayudas del programa Inpyme y se flexibilizarán las ayudas de la Generalitat a la internacionalización. Además, también se estudia aumentar el precio máximo de venta del módulo de VPP.

Reunión con Arcadi España

Por otro lado, Llorca ha explicado que enviará una petición formal de reunión al nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, para tratar “cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana” y que considera que deben abordarse sin esperar a que se reforme el modelo de financiación autonómica, como los créditos para la reconstrucción tras la dana, el FLA extraordinario y el fondo de nivelación transitorio.

“En este momento ni siquiera tenemos resuelto el tema del crédito dana o el FLA, cuestiones muy puntuales que afectan considerablemente a la Comunitat Valenciana”, ha apuntado. En esta línea, el presidente de la Generalitat ha apostado por que, “ahora que hay un ministro valenciano, que no tenemos que explicarle las cosas porque las conoce, intentemos buscar la capacidad de diálogo y entendimiento para conseguir, por lo menos, cuestiones que son muy importantes para la Comunitat y que solo afectan a la comunidad”.

Llorca se ha mostrado “realista” y ha señalado que sabe que “el tema de la financiación no se va a resolver en España”, pero que hay cuestiones que afectan a la Comunitat Valenciana que sí se pueden resolver porque “hay algo más entendimiento”, como el crédito dana, el FLA y el fondo de nivelación transitorio “que tendría que estar ya en marcha”. “Hablemos y lleguemos a ese entendimiento”, ha pedido.