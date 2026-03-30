Compromís denuncia que Camps gastó 15.000 euros en 2025 en gasolina con su coche oficial de expresidente para “hacer su campaña” en el PP

El expresidente de la Generalitat Francis Camps en la presentación de su campaña en diciembre del pasado año. r

La portavoz del exjefe del Consell niega por “imposible” la cifra esgrimida, asegura que los coches que se emplean para la campaña son particulares y que se pagan sus gastos

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha denunciado este lunes que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha gastado en un año 15.000 euros en combustible de su coche oficial para “hacer su campaña” interna en el Partido Popular.

En declaraciones a los periodistas, Baldoví ha informado de que el gasto de 15.000 euros en combustible del expresident corresponde al año 2025 y supone 1.200 euros al mes, “prácticamente el sueldo más habitual de un ciudadano”, unos 40 euros al día de dinero de todos los valencianos para “poder tener un lugar en el PP”.

La coalición ha obtenido los datos oficiales sobre los gastos a partir de una solicitud a la Generalitat de información cursada por su grupo parlamentario a través de Les Corts.

“Esto no es hacer su trabajo como expresident, esto tiene un nombre: corrupción”, ha afirmado para recordar que Compromís propuso una modificación de la ley del Estatuto de los expresidents de la Generalitat para evitar estos privilegios y en este caso “gastos personales que se tendría que pagar él”.

El portavoz en Les Corts de Compromís, Joan Baldoví, en pasado sábado en el congreso de Iniciativa, antes de que Mónica Oltra anunciara su regreso a la política. Kai Forsterling (EFE)

Camps, que fue presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011, inició hace más de un año una campaña para pedir la celebración de un congreso regional del PP valenciano y postularse para dirigir el partido y para presentarse también como candidato a presidir la Generalitat. Ha mantenido numerosas reuniones con centenares de militantes y simpatizantes del PP a lo largo del territorio de la Comunidad Valenciana, al margen de la dirección autonómica del partido que ahora ostenta Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, y con anterioridad, Carlos Mazón.

Inés Peiró, portavoz y jefa de compaña de Camps, ha señalado a este periódico que desconoce la procedencia de esos datos y ha negado rotundamente las imputaciones. Asegura que los gastos de Camps son “por su desempeño como expresidente” y no por ninguna campaña. “Y a la semana ponen un depósito como mucho y si ha viajado puntualmente a Madrid el depósito cuesta unos 80 euros ida y vuelta. Por tanto, 15.000 euros en un año es totalmente imposible. Jamás pasa gasto alguno a Presidencia”, ha reiterado. “Todos los viajes para su campaña los realizamos con coches particulares, mayoritariamente con el mío. Y cada uno se paga sus gastos de hotel, por ejemplo”, añade.

El pasado febrero, Camps presentó una encuesta, pagada por él mismo, según dijo, que reflejaba que sería mucho mejor candidato a la Generalitat por el PP que el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, o la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Camps mantiene el conductor y el coche oficial, pero no los dos asesores a los que tiene derecho, en virtud del estatuto de expresidentes, que Compromís quiere modificar. Su Proposición de Ley no prosperó hace unas semanas por los votos en contra del PP y Vox, que conforman mayoría en Les Corts y la abstención del PSPV-PSOE.

El estatuto de expresidentes, aprobado en 2002, fue cuestionado de nuevo al conocerse que, al poco de dimitir, Mazón abrió una oficina frente al Puerto de Alicante y contrató a su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como asesor. Los dos anteriores presidentes de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV-PSOE, y Alberto Fabra, del PP, mantiene también oficina y asesores.