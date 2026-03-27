Salomé Pradas reconoce la autoría de unas notas y pide que se suspenda la prueba caligráfica

La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, entrando al juzgado de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, el 12 de enero.

La jueza de Catarroja había ordenado un examen para averiguar si eran de su puño y letra

La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha remitido un escrito a la jueza que investiga la gestión de la dana en el que reconoce la autoría de unas notas manuscritas que constan en el sumario de la causa y pide que se suspenda la prueba caligráfica ordenada para averiguar su autoría.

Dichas notas fueron aportadas a la causa por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y se trata de anotaciones elaboradas en el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, que incluyen apuntes sobre las indicaciones que se debía dar a la población.

Concretamente, se pueden leer apuntes sobre evitar desplazamientos en la provincia de Valencia, recomendación de que la gente se quedase en sus domicilios, anotaciones de los nombres de las comarcas de la Ribera Alta y Baixa, Horta Sud y la Hoya de Buñol, alejarse de los cauces y “elevarse” a primeras plantas y también sobre la movilización de la UME.

También aparece tachada lo que parece la palabra “confinamiento”, y sobre ese tachón “permanencia en casas”.

La jueza había ordenado recientemente en una providencia citar a la exconsejera Salomé Pradas, investigada en esta causa junto al ex secretario autonómico Emilio Argüeso, para hacer una prueba pericial caligráfica respecto a la referida nota manuscrita.

Ahora la defensa de la exconsejera ha presentado un recurso de reforma contra la referida providencia porque Pradas “reconoce íntegramente la autoría de esas notas”, que fueron “redactadas de su puño y letra”.

“Mi representada admite haber redactado de su puño y letra el mencionado documento, por lo que no existe duda, impugnación ni controversia alguna sobre la autenticidad de la grafía ni sobre la autoría de la misma”, apunta el referido recurso, al que ha tenido acceso EFE.

Fuentes cercanas a la exconsejera han apuntado que, en su declaración judicial, Suárez aseguró que esas notas se las llevó del Cecopi sobre las 19:45 horas del 29-O para gestionar el envío del Es-Alert, y que ello demuestra que “a esa hora ya estaban decididos y autorizados los textos de los Es-Alert, así como decidida la solicitud de solicitar el apoyo de la UME a toda la provincia”.