PP y Vox optan por Román Ceballos, antiguo alto cargo de la Generalitat, para presidir el consejo de administración de À Punt

El PP y Vox han optado por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat Valenciana, Román Ceballos como candidato para cubrir la vacante que dejó Vicente Ordaz tras su marcha la Generalitat en el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), según ha revelado À Punt en su informativo matinal de este viernes.

Fuentes del PP han recordado que el plazo para presentar candidaturas vence el próximo lunes y han especificado que, a partir de ese momento, la Mesa de Les Corts “lo tiene que tramitar y la junta de síndics ya está en disposición de incluirlo para pleno”.

Compromís desveló esta semana que también presentaría candidatura, mientras que el PSPV el miércoles no lo tenía decidido todavía, pero admitieron que sus nombres no tienen “ningún tipo de posibilidad” dado que el consejo está integrado únicamente por PP y Vox.

Román Ceballos fue director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat, secretario autonómico de Formación y Empleo, así como director General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), y posteriormente fue director del Área Laboral de KPMG Abogados en la Comunidad Valenciana. Su desempeño en la Generalitat se extendió durante las presidencias de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra.

Licenciado en Ciencias del Trabajo, Graduado Social y diplomado en Relaciones Laborales por la Universitat de València, fue vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunitat Valenciana, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del Comité Económico y Social y patrono de la Fundación Desarrollo e Innovación.

Además, ocupó el cargo de presidente del Patronato de la Fundación para la Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales y ejerció como presidente de la Fundación Nacional para la Prevención de Riesgos Laborales durante ocho años.

Presidencia de Les Corts fijó esta semana un plazo hasta el 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presenten candidatos a ocupar la vacante en el Consejo de la CACVSA que dejó Ordaz al ser nombrado hace unos meses secretario autonómico de Comunicación.

Cada grupo parlamentario puede proponer una persona como candidata que tendrá que reunir “relevantes méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público y/o con el sector audiovisual y los medios de comunicación”.

Todo ello se produjo después de que el secretario del Consejo de Administración de la CACVSA requiriera formalmente a Les Corts en un escrito para que, a “la mayor brevedad posible”, proceda a la designación y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo en sustitución de Ordaz, al objeto de restablecer “la plena operatividad del órgano de administración” de la radiotelevisión pública.

En esta certificación, la CACVSA exponía que, como consecuencia de la dimisión de Vicente Ordaz, el Consejo de Administración “presenta en la actualidad una vacante en su composición, no encontrándose cubierto el número de miembros previsto estatutariamente”. Además, sostenía que dicha vacante “impide la plena normalidad en el funcionamiento del órgano, afectando especialmente a la adecuada configuración de sus cargos internos, en particular la presidencia del Consejo”.

Por ello, argumentaba que cubrir esta vacante “resulta imprescindible y urgente a fin de restablecer la composición íntegra del Consejo conforme a estatutos, garantizar el correcto funcionamiento del órgano de administración, permitir la posterior designación de un presidente del Consejo con plena legitimidad y evitar eventuales disfunciones o riesgos de impugnación en la adopción de acuerdos”.

Compromís confirmó el miércoles que presentaría candidatura para ocupar la vacante, mientras que el PSPV no lo tenía decidido todavía. Sin embargo, los socialistas deslizaron, “por ser claros”, que teniendo en cuenta que en el citado consejo “no hay ningún miembro de un partido que no sea el PP o Vox, cualquier candidato que venga desde una fuerza de izquierdas, o en este caso desde la oposición, no tiene ningún tipo de posibilidad de salir”.