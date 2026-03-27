Marina de Empresas reúne a la astronauta Sara García y al superviviente de los Andes Gustavo Zerbino en su festival

El ‘hub’ de emprendimiento valenciano celebra la segunda edición de FOMOfest, una jornada de ponencias que cuenta con referentes del deporte, la ciencia y la cultura digital

El emprendimiento es multifacético. Los jóvenes que hoy construyen las compañías de mañana provienen de campos tan distintos como el arte, la ciencia o el deporte. Esta es la realidad que recoge la segunda edición del FOMOfest, una jornada de ponencias gratuita que prevé reunir este sábado a 5.000 personas en uno de los tinglados del Puerto de Valencia y en las instalaciones de la organizadora, Marina de empresa, el polo de emprendimiento impulsado por Juan Roig, presidente de Mercadona.

Personalidades como la astronauta Sara García Alonso, el campeón olímpico Saúl Craviotto o el superviviente de los Andes Gustavo Zerbino protagonizarán un programa de charlas y talleres diseñado para conectar a las nuevas generaciones con el mundo del emprendimiento, la innovación y la cultura digital.

Según la organización del evento, el FOMOfest no está enfocado en el inversor o el directivo tradicional, sino en el “joven con inquietudes, el estudiante que todavía no sabe exactamente qué quiere hacer, pero sabe que quiere hacer algo diferente”.

El evento iniciará a las 10.00 horas en las instalaciones de la Marina de Empresas en el puerto de Valencia. Del espacio a los AndesEl cartel de esta segunda edición apuesta por subir al escenario a figuras deámbitos muy variados. Sara García Alonso, astronauta de la Agencia Espacial Europea y una de las científicas españolas con mayor proyección internacional, compartirá escenario con Saúl Craviotto, el piragüista con más medallas olímpicas de la historia del deporte español. Andrea Fuentes, entrenadora de natación artística reconocida por su liderazgo en el alto rendimiento, y Dennis González, nadador artístico olímpico, aportarán la perspectiva del deporte de élite. Por su lado, Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs, una empresa emergente enfocada en soluciones basadas en inteligencia artificial, abordará el papel de la tecnología del momento en la redefinición del mercado laboral.

Gustavo Zerbino, superviviente del accidente aéreo de los Andes en 1972 y uno de los conferenciantes sobre resiliencia y liderazgo más demandados del ámbito hispanohablante, aportará la dimensión más humana del evento. Su intervención abordará la capacidad de sobreponerse a situaciones extremas. La agenda se completa con el estudio creativo TOT Studio; el popular podcast deportivo Drafteados; y el creador de contenido Nil Ojeda, quien cerrará la jornada en el escenario principal con una charla sobre creatividad digital, cultura de internet y las nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes en un entorno saturado de estímulos.

A lo largo de la jornada, los participantes podrán acceder a talleres prácticos y a experiencias organizadas por las empresas patrocinadoras del evento, entre ellas Internxt, Canon, Familia Martínez y Helados Estiu. El evento funcionará bajo el paraguas de Lanzadera, la aceleradora integrada en el hub y considerada por el Financial Times como uno de los principales centros de emprendimiento de España y Europa. Desde su nacimiento, Lanzadera ha prestado apoyo a más de 1.700 empresas. En su convocatoria del pasado septiembre, llegó a incorporar a 120 start ups.