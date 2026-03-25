Un jefe de una presa de la Generalitat revela a la jueza de la dana que el Consell no les alertó del riesgo

El responsable de Buseo confiesa que reportaron del desbordamiento de la infraestructura a última hora de la noche, cuando la situación era extrema y la mayoría de los desaparecidos habían muerto

La Generalitat Valenciana no reportó a los responsables de la presa de Buseo -una infraestructura en Chera (Valencia) de competencia autonómica que se desbordó durante la dana de 2024- de los efectos de esta catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia. Así lo ha revelado este miércoles ante la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la desgracia, Nuria Ruiz Tobarra, el director de explotación de esta instalación, cuya rotura generó una inundación que causó dos fallecidos. “No tuvimos información previa, aparte de las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lo trabajamos de forma interna, pero desde la Generalitat no recibimos ningún aviso”, ha confesado el testigo, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia.

El encargado de la presa de Buseo ha explicado que el día de la dana el peligro comenzó a las 17.00 horas. “El Sistema Automático de Información Hidrológica [mecanismo de control de caudal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)] daba datos con retraso y no había comunicación. A partir de las 22.15, se perdió el contacto telefónico”, ha relatado este ingeniero de Caminos, que también ha recordado que el aparato que medía el caudal fue destruido por el agua.

El testigo ha desvelado que no se reportó de la gravedad de la situación en Buseo al 112 –la centralita telefónica de la Generalitat- hasta las 23.03 del día de la catástrofe. Para entonces, la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Los responsables de la presa, no obstante, fueron conscientes de su desbordamiento una hora antes, según el responsable.

El jefe de explotación ha revelado también que no se declaró el escenario 3 de emergencia –el que alerta de una rotura inminente- “porque no llevaba a ningún sitio, ya que las sirenas no funcionaban”. “En el grupo de WhatsApp que teníamos con la Generalitat creo que no se habló de que la presa de Buseo se estaba desbordando”, ha confesado. El ingeniero ha accedido a aportar el histórico de sus comunicaciones a la instructora.

Al desbordarse parcialmente, la presa de Buseo evitó “un desastre” de la evacuación de un caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo, según su responsable. Construida a inicios del pasado siglo, la instalación fue uno de los tres puntos críticos más azotados por la dana del 21 de octubre de 2024, junto con la presa de Forata - una infraestructura en Yátova (Valencia) cuyo desbordamiento pudo causar 4.000 víctimas, según la Generalitat- y el barranco del Poyo, la rambla que desató la tragedia al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada de 2024 dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. La presa de Buseo ya se desbordó en la riada de 1957 que dejó 81 muertos en Valencia.